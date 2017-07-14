Xiaomi Redmi 5 Detayları Sızdırıldı!

Çin mikroblog platformu Weibo üzerinden sızdırılan birkaç fotoğraf ile Xiaomi'nin Redmi serisinin yeni adayı olan Redmi 5'in özellikleri sızdırıldı.

Sızdırılan görsellere göre; Redmi 5'e ait iki farklı cihaz olacak. İlk cihaz 2.0 GHz saat hızına sahip Snapdragon 625 işlemci ile gelecek. İkincisi de 2.2GHz saat hızına sahip Snapdragon 630 işlemcisini bünyesinde barıdıracak.

Redmi 5 fiyatı ve teknik özellikleri

Xiaomi Redmi 5'in Snapdragon 625 içeren modeli, 3 GB RAM taşıyacak ve 16 GB ile 32 GB depolama alanı seçeneğine sahip olacak. Redmi 5'in, bünyesinde Snapdragon 630 içeren sürümü ise üç seçenekle satışa sunulacak. Ana seçenek, 3GB RAM ile 32 GB depolama alanı bulunduracak; ancak cihaz ikinci bir seçenek olarak 4 GB RAM ile 32 GB depolama alanı sunacak. Son seçenek olarak Redi 5, kaportasının altında 4 GB RAM ile 64 GB depolama alanı bulunduracak.

Sızdırılan görsellerden edinilen bir diğer bilgilere göre, Redmi 5'in 5.0-inç Full HD ekran, micro SD slot, 16MP arka kamera, 5 MP ön kamera ve Hızlı Şarj 3.0 özelliğe sahip 3680mAh batarya içereceği de belirtildi.

Redmi 5'in Snapdragon 625'li modelinin 125 dolar; Snapdragon 630 içeren 4GB RAM ve 64GB depolama alanı bulunduran seçeneğinin ise 190 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor.

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