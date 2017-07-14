?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilXiaomi Redmi 5 Detayları Sızdırıldı!

Xiaomi Redmi 5 Detayları Sızdırıldı!

Çin mikroblog platformu Weibo üzerinden sızdırılan birkaç fotoğraf ile Xiaomi'nin Redmi serisinin yeni adayı olan Redmi 5'in özellikleri sızdırıldı.

Sızdırılan görsellere göre; Redmi 5'e ait iki farklı cihaz olacak. İlk cihaz 2.0 GHz saat hızına sahip Snapdragon 625 işlemci ile gelecek. İkincisi de 2.2GHz saat hızına sahip Snapdragon 630 işlemcisini bünyesinde barıdıracak.

Redmi 5 fiyatı ve teknik özellikleri

Xiaomi Redmi 5'in Snapdragon 625 içeren modeli, 3 GB RAM taşıyacak ve 16 GB ile 32 GB depolama alanı seçeneğine sahip olacak. Redmi 5'in, bünyesinde Snapdragon 630 içeren sürümü ise üç seçenekle satışa sunulacak. Ana seçenek, 3GB RAM ile 32 GB depolama alanı bulunduracak; ancak cihaz ikinci bir seçenek olarak 4 GB RAM ile 32 GB depolama alanı sunacak. Son seçenek olarak Redi 5, kaportasının altında 4 GB RAM ile 64 GB depolama alanı bulunduracak.

Sızdırılan görsellerden edinilen bir diğer bilgilere göre, Redmi 5'in 5.0-inç Full HD ekran, micro SD slot, 16MP arka kamera, 5 MP ön kamera ve Hızlı Şarj 3.0 özelliğe sahip 3680mAh batarya içereceği de belirtildi.

Redmi 5'in Snapdragon 625'li modelinin 125 dolar; Snapdragon 630 içeren 4GB RAM ve 64GB depolama alanı bulunduran seçeneğinin ise 190 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor.

 5.5 inçlik Dev Xiaomi Redmi Note 3 Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Xiaomi Redmi 3 Pro Resmiyete Kavuştu

Xiaomi Redmi Pro, Bataryasıyla Amiral Gemileri Kıskandırıyor

Yazar: - 14.07.2017

Xiaomi Redmi 5 Detayları Sızdırıldı! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

İklim Değişiklikleri Havayolu Taşımacılığını Alt Üst Ediyor İklim Değişiklikleri Havayolu Taşımacılığını Alt Üst Ediyor ABD’nin Columbia Üniversitesi’nde yapılan kapsamlı bir araştırmanın sonuçlarına göre; iklim değişikliklerinin ortaya çıkardığı aşırı…
Tesla Dünyanın En Büyük Pilini İnşa Edecek Tesla Dünyanın En Büyük Pilini İnşa EdecekSon günlerde uçuk projeleriyle gündeme gelen Elon Musk ve Tesla bir rekor kıracak yeni bir projeye daha niyetlendi. Bu projede dünyanın en büyük… PlayStation 5'in Çıkış Tarihi Belli Oldu İddiası PlayStation 5'in Çıkış Tarihi Belli Oldu İddiasıSony'in yeni oyun konsolu PlayStation 5'e dair sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yeni bilgiler ve tahminler çerçevesinde PlayStation 5, 2020 yılında…
LinkedIn'e Video Ekleme Özelliği Geliyor Sakar Bir Kadının Selfie Sevdası Tam 200 Bin Dolara Mal Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ