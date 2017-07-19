Xiaomi ve Samsung Anlaşmaya Gidiyor

Çin'in en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi'nin, Samsung ile anlaşma yaptığı iddia ediliyor. Xiaomi akıllı telefonlarının OLED ekran üretiminde, Samsung ile birlikte çalışacak.

İddia edilen anlaşmanın detaylarında, Samsung'un bu yılın Aralık ayı içerisinde 1 milyon adet 6 inç'lik AMOLED ve OLED ekran üreteceğinden bahsediliyor. 2018 yılında ise bu rakam tam 2.2 milyona çıkacağı belirtiliyor. Bu anlaşma kapsamında, Samsung çalışanlarının ekran üretimi konusunda daha tempolu çalışacağı anlaşılabiliyor.

Anlaşmanın ne kadar para karşılığında yapıldığı henüz bilinmiyor. Ancak, Xiaomi'nin Samsung'a yüklü miktarda para ödeyebileceği, pek de sır gibi görünmüyor.

Ayrıca Samsung, LG'nin de ekran üretimini yapıyor bunun yanı sıra şirket, iPhone 8 için en büyük rakibi Apple'a da ekran üretecek. Şayet Samsung, Xiaomi ve Apple ile bu anlaşmaları hayata geçirirse LG büyük bir zarar alabilir. Çünkü bu anlaşmalar, LG'ye OLED ekran konusunda ciddi rakipler getireceğe benziyor.

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