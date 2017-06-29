Xiaomi'den Android Destekli Lazer Projektör

Dünyada pek çok insan Xiaomi'yi sadece akıllı telefon üreticisi olarak görse de, şirket yan ürünlerle portföyünü geliştirmeye devam ediyor. Hatırlar mısınız bilmiyorum, daha önce akıllı ayakkabı haberlerini bile sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise şirket, Android destekli ve kısa menzilli lazer projektörünü duyurdu.

Çin pazarında giderek hakimiyet alanını genişleten Xiaomi, ilginç ürünler piyasaya sürmeye başladı. Haber kaynaklarına düşen bilgilere göre elektrikli tornavidadan akıllı ayakkabıya hatta ince televizyonlara kadar geniş bir portföye sahip oldu. Dolayısıyla büyük teknoloji şirketleri arasına adını çoktan yazdırdı. Android destekli lazer projektörü de bu ürünlerden biri ve 5-50 cm arasında harikalar yaratıyor.

Şirket tarafından yeni duyurulan projektör, kullanıcıların duvardan 5 cm ile 50 cm arasında bir mesafede görüntü yansıtmasına izin verecek. Bu mesafeden 150 inçlik görüntü yansıtabilme kapasitesine sahip olacak projektör, Full HD seviyesine yakın sonuçlar almanızı sağlayacak. Android destekli olmasıyla da MIUI TV arayüzü ile desteklenecek. Ayrıca, dahili hoparlörlerle birlikte geldiğini ve WiFi-Ethernet özelliklerini de içerdiğini belirtelim.

Xiaomi'nin yeni lazer projektörü şimdilik maalesef Çin'de piyasaya çıkıyor ve kaynağımız bizi yanıltmıyorsa 1500 dolar gibi bir fiyatı var. Xiaomi'den beklenmeyecek kadar fazla fiyatı olduğunu söyleyebiliriz.

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