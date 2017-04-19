Yahoo, 2017'nin İlk Çeyreğinde Gelirlerini Artırdı

Yahoo, bu yılın ilk çeyreğinde net kar ve gelirinin artış gösterdiğini açıklamasının ardından, New York borsasında da hisse başına değeri yüzde 0,6 artarak 47,68 dolara kadar yükseldi.

Yahoo'dan yapılan açıklamaya göre, çok yakında Verizon'a devredilecek olan şirketin, bu yılın ilk çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 1,33 milyar dolara ulaştı.

Yahoo'nun eski çeyrek dönem bilançolarına bakılacak olursa şirket, geçen senenin ocak-mart döneminde 99 milyon dolar zarar etmiş görünüyor. Ancak güncel raporlar, bu yıl aynı döneminde kuruluşun 99 milyon dolar net kar elde ettiğini ortaya koydu.

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Çeyrek yıl bilançolarının açıklaması esnasında Yahoo'nun CEO'su Marissa Mayer, şirketin ABD'li dev GSM operatörü Verizon tarafından satın alınmasıyla ilgili fikirler de beyan etti. Mayer, Yahoo'nun bağımsız bir şirket olarak son çeyreğini geride bıraktığını söyledi. Verizon'la birleşmenin Haziran ayında gerçekleşmesinin öngörüldüğünü de söyledi.

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