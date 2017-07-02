Yakında Ampullerle İle İnternete Bağlanacağız!

İnterneti zamanında kablolar ile kullanıyorduk, ta ki kablosuz internete geçiş yapana kadar. Günümüzde Wi-Fi bağlantıya alternatif olduğu düşünülen Li-Fi teknolojisi üzerinde çalışılıyor.

İngiltere, Almanya, Fransa, Çin ve Türkiye'de ortaklaşa yürütülen porejede, led ampullerin içerisine yerleştirilen fiber optik vericilerin saçtığı ışık yoluyla internet bağlantısı sağlanıyor. Ülkemizde Ar-Ge çalışmalarını sürdüren Özyeğin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Uysal, Li-Fi'in internet bağlantısı dışında aydınlatma amacıyla da kullanılabileceğini söyledi. Ayrıca bu şekilde metrolarda, iş yerlerinde, evlerde, havalimanlarında ve hemen hemen her yerde kullanılacak aydınlatma gereçlerinin modeme dönüşeceğini sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Uysal, telekomünikasyon açısından köklü değişimlerin yaşanacağını ve bu projede Özyeğin Üniversitesi olarak 4 yıldır çalışmalarda bulunduklarını aktardı. Led ampulden yansıyacak olan internet bilgisayarlara nasıl bağlanacak diye düşünüyor olabilirsiniz. İlk olarak telefon ve bilgisayarlarımıza takacağımız USB alıcı yardımıyla Li-Fi'dan faydalanacağız. Daha sonra, bu alıcılar cihazlarımıza entegre edilerek üretilecek ve cihazla birlikte satılacak.

Wi-Fi'dan 10-100 kat daha hızlı olacağı belirtilen Li-Fi'nin yaygınlaşması durumunda maliyetinin en fazla 2 dolar olacağı belirtiliyor. Prof. Dr. Uysal, ilk pilot uygulamaların 2019 yılının sonlarına doğru başlayacağını ve uluslar arası yürüttükleri "türünde ilk olan" bu projede, patent alarak ileride ülkemize satış geliri getireceklerini açıkladı.

Şahsen bir Nikola Tesla hayranı olarak bu projede görevli olan herkesi tebrik ediyorum. Çok yakında Tesla'nın da hayali olan ücretsiz elektrik ve data aktarımı projelerinin gerçekleşmesini heyecanla bekliyorum.

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