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Yaz Geldi, Candy Crush Plajlara İndi!

candy crush mayoları

Zamanında, annelerimizi ‘can’ için dilenci gibi gezdiren Candy Crush, yakında göz zevkimize de işkence edeceğe de benziyor.

King oyun şirketi, popüler oyunun 5. yılına özel İtalyan moda evi Moschino ile anlaştı. Yani bu demek oluyor ki, Moschino tasarımcısı Jeremy Scott’un elinin değdiği bu tasarımlar ucuz değiller. Candy Crush desenli sırt çantaları 650 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacakken, erkek mayoları 250 dolar, kadın mayoları 300 dolar, telefon kapları da 70 dolar olarak fiyatlandırılacak.

candy crush telefon kabı ve çantası

Gezegendeki herkesin en az bir kere oynadığı, sadece 2015 yılında yapımcısı King’e 5.9 milyar dolar kazandıran Candy Crush, bu tasarımlarla da para kazanmaya devam edeceğe benziyor. Oyunu oynamaktan daha çok zevk alacağı tek şeyin onu giymek olacağını söyleyen ünlü tasarımcı Jeremy Scott, “Popüler kültürden ilham alan biri olarak, Candy Crush’ı ikon olarak kullanmam an meselesiydi.” açıklamasında bulundu.

Oyunun sevenlerinden özür diliyorum ama, “Yahu siz de zevk yok, peki göz de mi yok?” demeden geçemiyorum.

İndir32 MB
Candy Crush Saga Android
Candy Crush Saga Android Android İçin Ücretsiz Bulmaca Oyunu

İndir37.2 MB
Candy Crush Saga iOS
Candy Crush Saga iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Bulmaca Oyunu

İndir61 MB
Candy Crush Jelly Saga iOS
Candy Crush Jelly Saga iOS iPhone ve iPad İçin Jöleli Bulmaca Oyunu

İndir48 MB
Candy Crush Jelly Saga Android
Candy Crush Jelly Saga Android Android için Jöle Eritme Oyunu

Candy Crush'ın Geliştiricisi Call of Duty Oyunu Yapacak

Mobil Oyun Geliştiricileri 2017'ye Yüzde 53 Daha Kazançlı Girdi

Yazar: - 14.04.2017

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