YAZGİG'17 Başlıyor!

Uzun adı Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Günü 2017 olan ve ülkemizin önemli teknoloji etkinliklerinden olan YAZGİG'17, önümüzdeki günlerde teknolojiye merak duyan herkese kapılarını açıyor. 29 Nisan'da başlayacak YAZGİG'17'de yapay zeka, görüntü işleme, robotik, makine öğrenimi, derin öğrenme gibi başlıklar altında yapılacak panellerde önemli Türk bilim insanları ve uzmanlar konuşmalar yaparak bilgi paylaşımı yapacaklar. Tamindir'in basın sponsoru olduğu YAZGİG'17'de bu sene konuşma yapacak uzmanlar ve bilim insanlarının listesi ise şu şekilde:

- Dr. Umut Yıldız - NASA/JPL

- Yrd. Doç. Dr. Hacer Yalım Keleş - Ankara Üniversitesi

- Yrd. Doç. Dr. Şeyda Ertekin - ODTÜ/M.I.T.

- Dr. Umut Demirezen - STM

- Yrd. Doç. Dr. Sinan Kalkan - ODTÜ/Kovan Lab.

- Doç. Dr. M. Fatih Demirci - TOBB ETÜ

- Mehmet Türker - Glassouse Founder

- Sercan Değirmenci - OTSIMO CTO

- Ahmet Said Çelik - IBM - Watson Solution Architect

- Ezgi Pekşen Soysal - TMMOB - BMO

YAZGİG Nedir?

2015 yılından başlanarak düzenlenmekte olan YAZGİG etkinliği yapay zeka, görüntü işleme, robotik ve derin öğrenme gibi teknolojinin dünya çapında uç noktalarını oluşturan bu alanlara ilgi duyan herkesin aklındaki soruları cevaplamayı, dünyada hızla gelişen bu teknolojiler için ülkemizde farkındalık ve bilgi birikimini arttırmayı hedefleyen; savunma sanayii, bilişim sektörü, akademik çevrelerce ve bu alana ilgi duyan Türkiye genelindeki bütün üniversitelerin ilgili toplulukları ve öğrencileri tarafından yakından takip edilen, geniş kitlelere ulaşan bir organizasyondur. YAZGİG ile hedeflenen bir başka şey de sözü geçen konularda birikim sahibi olan, önemli çalışmalar yürüten kişileri ve ekipleri buluşturmak ve bilgi paylaşım ortamı oluşturmaktır.

Ücretsiz olarak katılım sağlanabilinecek etkinlik için detaylı bilgilere ve kayıt olma bağlantılarına bu sayfa üzerinden erişebilirsiniz.