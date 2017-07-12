Yemekleri Koklamak Kilo Almaya mı Yol Açıyor?

Yemekleri yalnızca koklayarak dahi kilo alsaydık dünya muhtemelen bir cehenneme dönerdi değil mi? Son günlerde yapılan obezite araştırmaları ortaya koyuyor ki, besinleri koklamak kilo aldırabiliyor ancak, bunun için çok özel bir fare türü olmanız gerekiyor. Zira yapılan araştırmalarda şu ana kadar yalnızca bir tür farede koklamanın kilo almayı tetiklediği kanıtlanabildi.

Koklamanın kilo almaya doğrudan etki ettiği yönünde son zamanlarda yazılan çizilenler oldukça ilginçti. Yayın organlarında çıkan haberlerde başlık “kilo almak için koklamak yeterli” şeklinde olurken, bu başlığın altındaki hikaye aslında fareler üzerinde söz konusu etkinin kanıtlandığına aitti.

Yapılan araştırmalarda, koklamanın hücrelere yağ depolama yönünde sinyaller verdiği değerlendiriliyor. Ancak bu sinyallerin tam olarak ne olduğu bilinmiyor. Berkeley Üniversitesi’nden araştırmacıların da ortaya koyduğu üzere karnımız açken kokulara daha duyarlı olduğumuz ve tokken daha az duyarlı olduğumuz bilimsel olarak kanıtlanmıştı. Bu doğrultuda kilo almaya da koklamanın zemin hazırladığı yönünde araştırmalar yapıldı.

Birçok bilimsel araştırmada olduğu gibi yine fareler üzerinde yapılan bir dizi deneyde; iyi koku alan, ortalama koku alan ve koklama yetisi yok edilmiş olmak üzere iç fare kullanıldı. Aynı miktarda yedikleri koklama yeteneği daha iyi olan farenin diğerlerine göre daha çok kilo alması koklamanın kilo alma üzerinde yarattığı etkiyi gözler önüne serdi. Ancak unutmayalım ki fareler üzerinde kabul görünen bir gerçek, insanlar üzerinde de geçerli olmayabilir. Ayrıca insanlar üzerinde obezite hastalığına etki eden birçok farklı etken varken fareler üzerinde yapılan bu genellemenin insanlara genişletilmesi pek yerinde olmayacaktır. Yani şimdilik eğer bir fareyseniz koklamak kilo almanıza yol açacaktır diyebiliriz.

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