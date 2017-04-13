Yeni Chrome Güncellemesi 'Sayfa Sabitleme', Sıkıcı Bir Sorunu Giderdi

Bazen akıllı telefonlarınızda Chrome tarayıcıyla dolaşırken, bazı sayfalarda içeriğin birden yukarı aşağı hareket ederek içeriği okumak güçleşebiliyordu. Chrome son yaptığı güncellemeyle bu sayfa sıçramalarına bir son verdi.

Mobil cihazlarda Chrome tarayıcısı bir sayfayı yüklerken, sayfa içeriğindeki bazı içerik parçaları farklı zamanlarda yüklenerek sayfanın yukarı aşağı hareket etmesine sebep olabiliyordu. Tam makaleye odaklanmış ya da bir video izlemeye çalışırken içeriğe odaklanabilmek de bu yüzden oldukça sinir bozucu olabiliyordu. Bu sorun çoğunlukla yavaş yükleme sürelerinden kaynaklanan bir durum olarak kullanıcıları rahatsız ediyordu. Metin, bir sayfada gösterilecek ilk şey olduğu için resimlerin yüklenmesi daha uzun sürüyor, bundan dolayı web sayfası bir "bug" ile karşılaşıyor ve kullanıcıyı makalenin en başına atabiliyordu.

Chrome bu durumla ilgili "scroll anchoring" adında bir güncelleme yaptı. "Scroll anchoring" sayfa sabitleme anlamına geliyor. Bu durumun videoya çekilmiş bir örneğini aşağıda izleyebilirsiniz. Sol taraftaki örnek sayfa güncellemeden önceki, sağdaki de güncellemeden sonraki sayfa kullanımını işaret ediyor.