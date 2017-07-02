Yeni Ford Mustang İle Lastik Yakmak Artık Çok Kolay

Otomobillerde gün geçtikçe birçok yeni elektronik sistem daha devreye girmeye devam ediyor. Ford'da 2018 yılından itibaren bir Amerikan rüyası olan Mustang modelinin EcoBoost versiyonuna ilginç bir özelliği ekliyor.

Eklenen bu özellik ile Mustang sahipleri artık usta şoför olmasalar bile çok kolay bir şekilde "burnout" yani lastik yakma yapabilecekler. Bu özellik "electronic brake line-lock" olarak adlandırılmış. Elektronik olarak kontrol edilen bir ünite olan bu sistem daha önce Ford GT süper otomobilinde ve Mustang'in V8 motorlu GT versiyonunda da kullanılmıştı.

Mustang sürücüleri tarafından oldukça beğenilen bu özellik artık 2018'den itibaren 2.3 litrelik 4 silindirli EcoBoost motora sahip olan ve en çok satılan versiyon diyebileceğimiz Mustang'lerde de yer alacak.

Line-lock adlı lastik yakmaya yarayan bu sistemin çalışma prensibine bakacak olursak, sistem aracın direksiyonundaki kumandalardan elektronik bir şekilde devreye alındıktan sonra ilk olarak aracın ön tekerleklerindeki fren basıncı artırılıyor. Arka frenler ise tam tersi serbest bırakılıyor ki, araç durduğu yerde arka tekerlekleri dönebilsin. Ardından Mustang ile özdeşleşmiş olan at simgesinin bulunduğu direksiyon düğmesi basılı tutularak bu fren basınçları sabitleniyor ve gaza fazla miktarda basılıyor. Bu sırada aracın göstergelerinden de lastik yakma durumu çok güzel bir animasyonla sürücüye anlık olarak gösteriliyor.

Aşağıda yer alan videoda da Formula Drift şampiyonlarından Vaughn Gittin Jr'ın sunumuyla bu eğlenceli özellik gösteriliyor. Amerika sokaklarından rastgele toplanan insanlara bu özelliği deneme şansı da veriliyor.

Lastik yakmak sadece hava atmak amacıyla yapılan bir iş gibi görünse de aslında pek bilinmeyen bir faydası da var. Amerika'da yaygın olan düz yol yani drag yarışlarında araçlar yarış başlamadan önce bu işlemi yapıyor ki lastikleri ısınsın ve otomobilin yol tutuşu daha iyi olsun.

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