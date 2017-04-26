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Yeni Google Doodle'ı Cassini'den Dünya Böyle Görünüyor

Yeni Google Doodle'ı Cassini'den Dünya Böyle Görünüyor, Gerçekten Çok Küçük!

Genellikle insanların birbirine "Dünya çok küçük" dediğini duymuşsunuzdur. Hemen her konuda sarf edilen bu söz, dün uzay uydusu Cassini tarafından da teyit ediliyormuşçasına sunuldu. Cassini-Huygens uydusu Satürn gezegenine gönderilen bir insansız uzay sondası olarak oldukça tarihi bir öneme sahip.

Nisan ayının ortalarında (12 Nisan) Satürn'ün halkaları arasından Dünya'nın fotoğrafını çeken Cassini bir anda gezegenimizin gündemine oturdu. Google'da bugün Cassini Uzay Aracı'nın bir doodle'nı yaptı. Cassini'den görüntülenen Dünya, uzayın sonsuzluğunda soluk bir ışıktan ibaret, NASA, her ne kadar fotoğrafta küçük görünse de, o sırada Dünya'nın Cassini'ye bakan kısmının güney Atlantik Okyanusu olduğunu raporladı. Elbette Cassini'nin yakaladığı fotoğrafta okyanusu görmek mümkün değil. Onu bırakın gezegeni seçebilmek bile neredeyse imkansız. Dünya'nın 1.4 milyar kilometre uzağından çekilen bu fotoğraftan mükemmel net bir görüntü beklemek zaten çok yanlış olurdu.

Cassini uzay aracı, NASA, Avrupa Uzay Ajansı ve İtalyan Uzay Ajansı ortaklığı ile 1997 yılında uzaya gönderilmişti. Ancak 5 Nisan 2017'de artık emekliye ayrılmak üzere olduğunu da öğrenmiştik.

Yalnız kaşif olarak da adlandırılan Cassini hakkında NASA'nın Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen, Cassini'nin Satürn halkaları çevresinde yaptığı son 22 yörünge yolculuğu için "Cassini'nin yörünge yolculuklarından öğrendiklerimiz, bizim büyük gezegenler, gezegen sistemlerine dair ufkumuzu genişleten gerçek bir keşif atılımı oldu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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NASA Uzay Manzaraları Teması
NASA Uzay Manzaraları Teması Windows 7 ve Windows 8 için NASA Uzay Manzaraları Teması

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NASA App iOS iOS İçin NASA Uygulaması

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Yazar: - 26.04.2017

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