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Yeni Google Pixel Videosu İzlenme Rekoru Kırıyor

Pixel ile bir gün

Google’ın Pixel akıllı telefonlarını Hindistan’da pazarlamak için hazırladığı video oldukça başarılı oldu. Google Pixel telefonlarla entegre edilmiş olan Google Assistant özelliğinin ön plana çıkarıldığı video, Facebook ve Youtube üzerinden şu ana kadar 15 milyon kez izlendi.

Google Assistant özelliğini ön plana çıkararak Pixel telefonlarının reklamının yapıldığı kısa videoda Google, başrol oyuncusu olarak ülkesinde oldukça popüler olan Hintli yazar ve köşe yazarı Mrs. Funnybones’a yer verdi.

“Pixel ile bir gün” sloganı ile hazırlanan reklam filminde, ünlü yazarın Google Assistant ile hayatını nasıl kolaylaştırdığı aktarılıyor. Bir buçuk dakika uzunluğundaki videoda yazar Mrs. Funnybones, gün içinde toplantılarından randevularına; gideceği restoran seçiminden hayranlarıyla çektirdiği selfie’lere kadar birçok rutin aktivitesinde Pixel telefonunun Google Assistant özelliğinden yararlanıyor.

Yakaladığı izlenme sayısı ile başarılı bir reklam girişimi olduğu aşikar, ancak bu izlenme sayısı satış rakamlarına yansır mı bilinmez. Zira Google, Pixel cepleri zorlayan fiyatıyla Hindistan’da umduğu satış rakamlarına ulaşamadı. Bu reklam filmi de Hindistan’a yapılan pazarlama girişimlerinin sonuncusu olarak kayda geçti.

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Yazar: - 13.04.2017

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