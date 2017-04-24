Yeni Huawei Enjoy 7 Plus Tanıtıldı

Huawei yaklaşık iki hafta önce Huawei Enjoy 7 Plus modelini duyurmuştu. Fakat bugün telefonda bir güncelleme yaparak, aynı modelin daha iyi belleğe ve depolama alanına sahip bir başka sürümünü daha tanıttı.

İki hafta önce piyasaya sürülen Huawei Enjoy 7 Plus, oldukça beğenilen özelliklere sahipti. 10 Nisan tarihinde duyurulan bu telefonda, 5.5-inch 720p ekran, Snapdragon 435 SoC işlemci, 3GB RAM ve 32GB depolama alanı bulunuyordu. Bugün bir başka tanıtım yazısı daha yayınlayan Huawei, aynı modelin 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip bir başka sürümünü daha ortaya çıkardı.

Benzer teknik özelliklerinin yanında, her iki telefonda da 12MP arka kamera ve 8MP ön kamera bulunuyor. Arka kameranın hemen altında Huawei'nin meşhur parmak izi okuyucusu da görülebiliyor. Bu parmak izi okuyucuyla Huawei, sadece 0.2 saniyede telefonu açabiliyor. Tüm bunlarla birlikte 4.000mAh bataryaya sahip olan telefonlar, 20 saat boyunca video izletebilme imkanı da sunuyorlar.

Android 7.0 Nougat tabanlı EMUI 5.1 arayüzüyle yeni modelin, ¥1,699 (887TL) fiyat etiketiyle satılacağı ve telefonu satın almak isteyenlerin Gümüş, Gri, Pembe, Şampanya Altın, Mavi ve Siyah renk seçeneklerinden birini seçebilecekleri de söylendi.

Huawei Enjoy 7 Plus Dev Gibi Bataryası ile Görüldü