Yeni iPhone SE Tekrar Gündemde!

Apple'ın sadık kullanıcılarının iPhone SE hakkında yayılan dedikodularla kafası biraz karışmış gibi. Epey talep gören telefon hakkındaki söylentileri haberimizde sizler için derledik.

Son zamanlarda birçok yerde iPhone SE ile ilgili haberler çıkıyor. Bildiğiniz gibi, bu model 4 inç ekrana sahip olan tek model olarak diğerlerinden ayrılıyor. Ekran boyutu açısından kullanıcılar ciddi fikir ayrılıkları yaşıyor. Kimileri Apple'dan daha geniş ekran beklentisindeyken, kimileri ise küçük ekranları destekliyor.

Kendi çevremde iPhone SE kullananlara sorduğumda, neredeyse tamamından olumlu tepkiler aldığımı sizlere söylemeliyim. Ara bir model olmasına karşılık, ne büyük ne de küçük olan ekranı için gayet ideal olduğu ve "artık satılmaz" gibi iddiaların asılsız olduğu bilgilerini benimle paylaştılar. Oldukça tatminkar miktarda satış yapan bu model için, Apple Store'lar da bu görüşü destekliyor.

Çok yakında çıkması beklenen iPhone 8'in ardından iPhone SE'nin fiyatının düşeceği de diğer bir söylenti olarak kulağımıza geliyor. Çok sevilen iPhone SE hakkında neler olup bitecek zamanla öğreneceğiz ve size aktaracağız. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Sahte iPhone Kaçakçısı 5 Yıl Sonra Yakalanabildi

iPhone 8 Bekleyenler Biraz Daha Dişlerini Sıkmak Zorunda Kalacaklar!