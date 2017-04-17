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Yeni Maceraperest: Samsung Galaxy S8 Active Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Yeni Maceraperest: Samsung Galaxy S8 Active Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Eğer okuduklarınızdan, ya da izlediğiniz videolardan Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ serisine kanınız ısındıysa, eminiz Samsung Galaxy S8 Active ürün gamı kanınızı kaynatacak.

Daha henüz raflara yerleşmemiş olmasına rağmen kalbimizi çalan Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ serisine yeni bir kardeş daha geliyor. Kardeşlerinden aşağı kalır özellikleri olmayan Samsung Galaxy S8 Active, çok yakında macera sever, yerinde duramayan ve hayatı aksiyonla geçen kullanıcılar için raflarda yerini almaya hazırlanıyor.

Samsung Galaxy S8 Active Fiyatı ve Çıkış Tarihi

SamMobile'ın haberine göre, Galaxy S8 Active, SM-G892A model numarası ve Cruiser kod adıyla geliştiriliyor. Bu arada "Curiser"in sözlük anlamını da "gezgin" anlamına geliyor.  Samsung'un Active ürün bandındaki tüm modeller daha büyük kapasitede bataryalarla üretiliyorlar.

Henüz çıkış tarihi belli olmayan Galaxy S8 Active, büyük olasılıkla tüm Active serilerinin izlediği şablonu takip edecek ve Haziran ayında tanıtılarak piyasaya çıkacak. Galaxy S8 Active fiyatının 800 dolar olacağı tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy S8 Active Teknik Özellikleri

  • Batarya: 4200mAh
  • Kamera: Arka 15MP  ve ön kamera 10MP
  • Dahili Bellek: 32GB ve 64GB
  • RAM: 5GB
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 830 SoC
  • Ekran: 5.2 inç, Super AMOLED
  • Çözünürlük: 3480 x 2160
  • Özellikler: Retina tarayıcı, IP68 standardında şok, toz ve su geçirmez kasa, 3G, 4G LTE, Wi-Fi ve hızlı şarj

Aşağıda Samsung Galaxy S8 Active ile ilgili heyecenlı bir iletiyi inceleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8+ Karşılaştırması

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus Kameraları Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

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Yazar: - 17.04.2017

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