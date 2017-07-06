Yeni Nesil, Oyuna Daha Fazla Gömülüp Daha Az Çalışıyor

Günümüzde video oyunların boş zamanlarımızı değerlendirmek için en çok tercih ettiğimiz yöntemlerden biri olduğunu söyleyebiliriz.

90'lı yıllarda 3 boyutlu oyunların ve çeşitli oyun konsollarının ortaya çıkmasıyla birlikte oyunların ulaştığı kitle genişlemiş, her yaştan birey oyun oynamaya başlamıştı. 2000'li yıllardan sonra ise oyunlar evrimine devam etmiş, daha gerçekçi görüntülerle karşımıza çıkmışlardı. Günümüzde oyun sektörü dünyanın en büyük sektörlerinden biri haline geldi. Milyonlarca satılan oyunların yanısıra yüksek ödüllü e-spor turnuvaları, oyunların ciddi bir iş olduğunu bize gösteriyor.

Peki oyunların kalitesi artarken ve hitap ettiği kitle genişlerken bu durum iş hayatını nasıl etkiledi? İşte Amerikan Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu oyunların iş hayatına etkisini araştırarak bir rapor hazırlamış. Bu raporu oluşturmak için 21-30 yaş aralığındaki erkeklerin oyun alışkanlıkları izlenmiş ve bir önceki nesil ile karşılaştırılmış.

Raporda 21-30 yaş arasındaki erkeklerin haftada ortalama 3.4 saat oyun oynadıkları bildiriliyor. Bir önceki nesilde ise bu ortalama 2 saatmiş. Çalışma süresine baktığımızda ise yeni neslin bir senede 203 saat, yani 8.45 gün daha az çalıştığı görülüyor. Bu durumun sebeplerinden biri olarka ortalama oyun oynama süresindeki artış gösteriliyor.

Oyunlara daha fazla zaman ayırmamızın sebebi ise daha önceden de bahsettiğimiz gibi oyunların kalitesinin artmış olması. Ayrıca MMORPG türündeki oyunların klasik oyunlara göre daha fazla zaman istemesi bir başka neden. Yeni nesilde kadınların da oyun oynama oranının da artmış olduğu söylenebilir.

İnsanların daha az çalışmasının diğer sebepleri ise teknolojinin gelişmesi, verimliliğin artması gibi nedenler.

Kadınlar Mobil Oyunlarda Erkeklerden Daha İyi!