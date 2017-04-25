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Yeni Samsung Galaxy Tablet Ailesinin Türkiye Satış Fiyatları Açıklandı

Yeni Samsung Galaxy Tabletler ‘in Satış Fiyatları belli Oldu

Samsung Electronics, Galaxy Tab S3 ve Galaxy Book tabletlerinin Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Bu tanıtımla beraber yeni Samsung tablet ve Tablet PC fiyatları da belli oldu.

Yapılan tanıtımın ardından, Galaxy Tab S3’ün tavsiye edilen perakende satış fiyatı, Galaxy Tab S3 LTE için 2.999 TL ve Galaxy Tab S3 Wi-Fi için 2.499 TL olarak açıklandı. Öte yandan beklenen Samsung ürünlerinden olan Galaxy Book’un tavsiye edilen perakende satış fiyatı, Galaxy Book 12’’ için 4.499 TL, Galaxy Book 10.6 LTE için 2.999 TL ve Galaxy Book 10.6 Wi-Fi ürünlerin fiyatı da, 2.499 TL olarak  açıklandı.

Çok işlevsel tabletler

Microsoft Surface Book'u andıran, ancak daha modern görünümlü 10,6 inç ve 12 inç modelleri satışa çıkan Galaxy Book,  Windows 10 işletim sistemi sayesinde kişisel bilgisayar işlevi de görüyor. Tanıtım sırasında Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, "Samsung Tab S3 ve Galaxy Book, mobil deneyimin çıtasını bir üst seviyeye taşıyor. Oyun ve eğlence tutkunlarına özel olarak optimize edilen Samsung Tab S3, ekran ve ses kalitesiyle sinema benzeri bir seyir zevki ve kesintisiz bir oyun deneyimi sunuyor” diyerek cihazları tanıttı.

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Yazar: - 25.04.2017

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