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Yenilenen Whatsapp'tan Her Türlü Dosyayı Gönderin

whatsapptan her türlü dosyayı gönderin

Whatsapp’ı sadece mesajlaşmak için kullanıyorsanız, yanlış yapıyorsunuz. Sri Lanka, İspanya ve Kuveyt'te testleri tamamlanan yeni güncellemeyle, artık her türlü dosyanızı Whatsapp üzerinden gönderebilirsiniz.

Bu durum artık fotoğraf, video, PDF ve Word belgeleri gibi şeylerle sınırlanmadığınız anlamına geliyor: dosya boyutu 100 MB'nin altında olduğu sürece her şeyi paylaşabilirsiniz. 

WhatsApp’ın yeni sürümü 2.17.254 ile fotoğraf gönderimleri de düzenleniyor. Artık gönderdiğiniz ya da aldığınız çok sayıda fotoğrafı alt alta sıralanmış olarak görmeyeceksiniz. Yeni gelen güncelleme fotoğrafların albüm halinde bir araya toplanmasını sağlıyor. Daha derli toplu ve kullanışlı Whatsapp’ınızdan kullanabileceğiniz bir diğer yenilik, bulut sistemlerinizde bulunan dosyaların kolaylık gönderilebiliyor olması. Bunun için konuşma hücresinin solunda bulunan ‘+’ (artı) sembolüne dokunup, ‘belge’ seçeneğine tıkladığınızda ister OneDrive ister Google Drive kullanıyor olun, dosya alışverişiniz oldukça hızlı ve kolay olacak.

whatsapp drive dosyası gönderim

Bugüne kadar maksimum 16 MB dosya gönderebildiğiniz Whatsapp, sınırı 100 MB’a kadar da yükseltmiş bulunuyor. Whatsapp’ınız en güncel sürümünü aşağıdaki linklerden edinebilirsiniz.

İndir33 MB
WhatsApp Messenger Android
WhatsApp Messenger Android Android İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

İndir18.6 MB
WhatsApp Messenger iOS
WhatsApp Messenger iOS iPhone ve iPad için Popüler Mesajlaşma Uygulaması

İndir88.47 MB
WhatsApp Messenger
WhatsApp Messenger Masaüstü için Anlık Mesajlaşa Yazılımı

İndir44 MB
WhatsApp Messenger Windows-phone
WhatsApp Messenger Windows-phone Windows Phone İçin Mesajlaşma Uygulaması

WhatsApp Emoji Desteğini Geliştiriyor

WhatsApp'a Gönderilen Mesajı Geri Alma Özelliği Geliyor

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Yazar: - 14.07.2017

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