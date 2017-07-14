Yenilenen Whatsapp'tan Her Türlü Dosyayı Gönderin

Whatsapp’ı sadece mesajlaşmak için kullanıyorsanız, yanlış yapıyorsunuz. Sri Lanka, İspanya ve Kuveyt'te testleri tamamlanan yeni güncellemeyle, artık her türlü dosyanızı Whatsapp üzerinden gönderebilirsiniz.

Bu durum artık fotoğraf, video, PDF ve Word belgeleri gibi şeylerle sınırlanmadığınız anlamına geliyor: dosya boyutu 100 MB'nin altında olduğu sürece her şeyi paylaşabilirsiniz.

WhatsApp’ın yeni sürümü 2.17.254 ile fotoğraf gönderimleri de düzenleniyor. Artık gönderdiğiniz ya da aldığınız çok sayıda fotoğrafı alt alta sıralanmış olarak görmeyeceksiniz. Yeni gelen güncelleme fotoğrafların albüm halinde bir araya toplanmasını sağlıyor. Daha derli toplu ve kullanışlı Whatsapp’ınızdan kullanabileceğiniz bir diğer yenilik, bulut sistemlerinizde bulunan dosyaların kolaylık gönderilebiliyor olması. Bunun için konuşma hücresinin solunda bulunan ‘+’ (artı) sembolüne dokunup, ‘belge’ seçeneğine tıkladığınızda ister OneDrive ister Google Drive kullanıyor olun, dosya alışverişiniz oldukça hızlı ve kolay olacak.

Bugüne kadar maksimum 16 MB dosya gönderebildiğiniz Whatsapp, sınırı 100 MB’a kadar da yükseltmiş bulunuyor. Whatsapp’ınız en güncel sürümünü aşağıdaki linklerden edinebilirsiniz.