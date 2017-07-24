Yerli Elektronik Yelek Görme Engellilerin Hayatını Kolaylaştıracak

Konya’da bir elektrik elektronik mühendisi tarafından tasarlanan ‘elektronik yelek’ görme engellilerin gözü olacak. Ali Başpınar'ın tasarımı, alan derinliğini hesaplayarak, önüne engel çıktığında titreyerek kişiye haber veriyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, arka kısmında 240 tane küçük titreşim motoru bulunan keten yelek, görme engellinin takacağı gözlükte bulunan kameralardan gelen verilere göre çalışıyor. Yelek sahibinin engele olan mesafesini hesaplayan gözlükler, titreşim motorlarını harekete geçirerek kişiyi uyarıyor.

Yelekte bulunan mini bilgisayara yansıyan görüntünün alan derinliğinin hesaplayabildiğini aktaran Başpınar, “Hesaplanan veriler mikro işlemciye gönderiliyor. Mikro işlemci de motor sürücüleri harekete geçirerek titreşimi sağlıyor.” açıklamasında bulundu. Uzaklığın derecesine göre titreyen motorlar, 5 voltluk mobil güç kaynağı ile çalışıyor.

Sadece 500 gram ağırlığında olan yeleğin, yazılımı, tasarımı ve çalışma sistemi tamamen yerli. Cihazı ülke ekonomisine katkı sağlamak için tasarladığını aktaran Başpınar, “Yurt dışından almak yerine ülkemizde üretilmesini ve daha ucuza mal edilmesini istiyoruz. İnşallah yakın bir zamanda patentini de alacağız." şeklinde konuştu.

Aşağıda Ali Başpınar'ın Anadolu Ajansı için haırladığı videoyu ve yeleğin detaylarını inceleyebilirsiniz.





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