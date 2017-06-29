Yerli Mobil Oyun Recontact: İstanbul, ABD'den Ödülle Döndü

Getirdiği yenilikçi tarzla ilk oyunundan bu yana büyük ilgi toplayan Recontact: İstanbul, 34 ülkeden 100'ü aşkın projenin yarıştığı Los Angeles New Media Film Festivali'nde ödül aldı.

2015 yılında yayınlanan Recontact: İstanbul, gerçek görüntüleri kullanarak yarattığı yeni oynanış tarzıyla oldukça beğenilmişti. Dünya genelinde 60 milyondan fazla kişi tarafından oynanan mobil oyun, 34 ülkeden 100'ü aşkın projenin yarıştığı Los Angeles New Media Film Festivali'nde ödül aldı. İstanbul'da Eminönü, Taksim, Galata, Ortaköy, Beyoğlu, Sultanahmet ve Haliç gibi semtlerde çekilen güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde, eşkali verilen suçluları aradığımız oyunun yönetmenliğini ve tasarımını Eray Dinç, geliştiriciliğini de Can Aksoy yapmıştı.

Oyunun şu anda 150'yi aşkın ülkede beğeni kazandığını anlatan Simay Dinç, "Dünya genelinde 60 milyonu aşkın oyunsever, İstanbul sokaklarını gezerek bu oyunu sanal ortamda oynuyor. Oyunu en çok Çinliler beğendi. Şu anda yaklaşık 22 milyon Çinliye ulaştık. Oyunu 12 milyon Rus, 4 milyon da Endonezyalı oyunsever oynuyor. Amerika kıtasında da ciddi bir beğeni aldık." şeklinde konuştu.

Aldıkları ödül sebebiyle bir hayli mutlu olduklarını da belirten Dinç; "Oyun, 2015 yılında Apple tarafından Türkiye'nin en iyi mobil oyunu seçilmişti. 2016'da da 153 ülkede en iyiler arasına girmişti. Oscar, HBO, Grammy’s, Marvel’dan oluşan festival jürisi karşısında da hem Türkiye'yi temsil ettik hem de en iyi uygulama ödülünü kazandık. Geleceği İstanbul'la kodladığımız için mutluyuz. Dünyada oyunların genelde animasyon ağırlıklı olması ve ilk defa bir mobil oyunda video sanatının kullanılması bize ödül kazandırdı." dedi.

Recontact İstanbul II: Eyes of Sky isimli yeni oyunları üzerinde de çalışan ekip, geçtiğimiz günlerde bu oyun için bir de tanıtım videosu yayınlamışlardı. iOS üzerinde 60 kuruş gibi makul bir fiyata satın alınabilen ilk oyunu denemek için hemen aşağıdaki indirme bağlantısını takip edebilirsiniz.

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