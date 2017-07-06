Yerli Uydu RASAT, İstanbul'un Fotoğraflarını Çekti

Tasarımı ve üretimi tamamen Türkiye'de yapılan ilk uydu RASAT, 2011 yılında Rusya'dan uzaya fırlatılmıştı. Uydunun 25 Haziran 2017'de çektiği İstanbul fotoğrafları bugün yayınlandı.

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından sağlanan kaynakla TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen, bütün tasarımı ve üretimi Türk mühendisler tarafından yapılan gözlem uydusu RASAT, Türkiye'nin uzay programı için en önemli adımlardan bir tanesi olarak gösterilmişti. 17 Ağustos 2011 tarihinde Rusya Federasyonu'nun Kazakistan sınırındaki Orenburg bölgesinde bulunan Yasny Fırlatma Üssü'nden, Dnepr fırlatma aracıyla uzaya gönderilen uydu, yörüngeye oturmasından üç ay sonra ilk fotoğraflarını göndermeye de başlamıştı.

25 Haziran tarihinde İstanbul üzerinden geçen uydunun çektiği bu fotoğraflar, TÜBİTAK tarafından "http://blog.gezgin.gov.tr" üzerinden paylaşıldı. Boğazın turkuaz rengine büründüğü anları fotoğraflayan RASAT, böylece tekrar tekrar bakılası görüntüler elde etmiş oldu.

Görüntülerde, denizin gümüş renginde parlaklığa kavuşması da bir başka ayrıntı olarak dikkati çekti. Parlamaya, yaz aylarında güneş ışınlarının denizden bir ayna gibi yansıyarak RASAT'a ulaşması neden olduğu da belirtildi.

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