Yerli Yazılımcılara Yerli Malı Müjdesi

Türk yazılımcıların yüzünü güldürecek haber Türkiye Barolar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) geldi. ‘Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Düzenlemesine İlişkin Uygulama Esasları’nın düzenlenmesiyle ülke sınırları içerisinde yaratılmış yazılımlar, “yerli malı” sayılacak.

Yeni düzenleme sayesinde Türk yazılımcılar, yerli malının kamu ihalelerinde sahip olduğu yüzde 15 fiyat avantajından yararlanabilecek. ‘Yerli’ sayılması içinse yazılımın, tamamen Türkiye’de geliştirilmesi ve geliştiricilerinin Türkiye vatandaşı olması şartları aranacak. Tüzel kişiler tarafından geliştirilmiş yazılımlar içinse, kurumların yine ülke içerisinde kurulması, sermayesinin en az yüzde 51’inin yurt içinde kurulu tüzel veya Türkiye'de yerleşik gerçek kişilere ait ve yazılımın geliştirici ekibinin en az yüzde 51’inin Türkiye vatandaşı olması gerekiyor.

TOBB Sanayi Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden, ‘Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Uygulama Esasları’, ilgili taahhütname ve diğer tüm gerekli form, dilekçe ve tutanaklara erişebilirsiniz. Elektronik ortamdan toplanacak başvuruların 10 iş günü içerisinde onaylanacağını duyuran TOBB, belgelerde yanıltıcılık olması durumunda başvuran kişi veya kişilerin 1 seneye kadar ‘yerli malı belgesi’ başvurusunda bulunamayacağının da altını çizdi.