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Ygs 2018 Geri Sayım
TamindirMobilEğitimYgs 2018 Geri Sayım - Android Için YGS Tarihi Uygulaması

Ygs 2018 Geri Sayım

Ygs 2018 Geri Sayım İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Ygs 2018 Geri Sayım
Ygs 2018 Geri Sayım
Ygs 2018 Geri Sayım
Ygs 2018 Geri Sayım
Ygs 2018 Geri Sayım

2018 YGS'ye kalan zamanı ve önemli duyuruları anlık olarak görüntüleyebilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Ygs 2018 Geri Sayım, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir YGS geri sayım aracıdır. ÖSYM'den yayınlanan duyuruları ve sınav hakkındaki önemli haberleri edinebileceğiniz uygulama mutlaka telefonlarınızda olması gerekiyor.

Sınavlara hazırlanan öğrencilerin telefonlarında mutlaka olması gereken Ygs 2018 Geri Sayım uygulaması ile ÖSYM'nin tüm duyurularına anlık olarak erişebiliyor ve sınava kalan zamanı gün, saat ve dakika cinsinden görebiliyorsunuz. Sınavları ilgilendiren önemli haberleri de görebileceğiniz Ygs 2018 Geri Sayım uygulaması ile tüm değişikliklerden haberiniz oluyor. Bildirim sistemine sahip olan uygulama önemli haberleri de anında size bildiriyor. Ayrıca uygulamada yer alan günlük sorularla ufak çaplı antremanlar yapabiliyor ve kendinizi test edebiliyorsunuz. Üniversiteye hazırlanan her öğrencinin telefonunda olması gereken Ygs 2018 Geri Sayım uygulamasını sakın kaçırmayın.

Kolay bir kullanıma sahip olan uygulama aynı zamanda telefonunzda fazla yer kaplamıyor. Ygs 2018 Geri Sayım uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Cousin Lab.
Ygs 2018 Geri Sayım QR Kodu Okutarak İndir

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