Ygs 2018 Geri Sayım, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir YGS geri sayım aracıdır. ÖSYM'den yayınlanan duyuruları ve sınav hakkındaki önemli haberleri edinebileceğiniz uygulama mutlaka telefonlarınızda olması gerekiyor.

Sınavlara hazırlanan öğrencilerin telefonlarında mutlaka olması gereken Ygs 2018 Geri Sayım uygulaması ile ÖSYM'nin tüm duyurularına anlık olarak erişebiliyor ve sınava kalan zamanı gün, saat ve dakika cinsinden görebiliyorsunuz. Sınavları ilgilendiren önemli haberleri de görebileceğiniz Ygs 2018 Geri Sayım uygulaması ile tüm değişikliklerden haberiniz oluyor. Bildirim sistemine sahip olan uygulama önemli haberleri de anında size bildiriyor. Ayrıca uygulamada yer alan günlük sorularla ufak çaplı antremanlar yapabiliyor ve kendinizi test edebiliyorsunuz. Üniversiteye hazırlanan her öğrencinin telefonunda olması gereken Ygs 2018 Geri Sayım uygulamasını sakın kaçırmayın.

Kolay bir kullanıma sahip olan uygulama aynı zamanda telefonunzda fazla yer kaplamıyor. Ygs 2018 Geri Sayım uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.