Yo! Let`s UP(Android)
Renkli bloklar üzerinde zıplamalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız
Yo! Let's UP, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Rengarenk bir kurguya sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.
Reflekslerinizi sınayabileceğiniz bir oyun olan Yo! Let's UP, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunudur. Tek dokunuş moduyla oynanan oyunda farklı rekabet modları ve görevler yer alıyor. Oyunda sağdan ve soldan gelen renkli blokları tam ortada durdurmaya ve yükseklere kadar çıkmaya çalışıyorsunuz. Dengede kalabilmek ve yıkılmadan ilerlemek için blokların ağırlık noktalarını bulmak oldukça önemli rol oynuyor. Zamana karşı yarıştığınız oyunda işiniz oldukça zor. Son derece dikkatli olmalı ve elinizi çabuk tutmalısınız. Arkadaşlarınıza karşı oynayabileceğiniz oyunda çok eğleniyorsunuz.
Kontrol ettiğiniz karakteri farklı görünümlere sokabiliyor ve oyuna renk katabiliyorsunuz. Keskin renk geçişlerine sahip olan oyunda renkli bir atmosfer sizleri bekliyor. 9 farklı oyun moduna sahip olan oyunda boş zamanlarınızı dilediğiniz gibi geçirebiliyorsunuz. Eğer bu tarz oyunlardan zevk alan biriyseniz bu oyunu mutlaka denemelisiniz.
Yo! Let's UP oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- KAPPSULE
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