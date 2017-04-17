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YouTube Android Uygulaması Güncellenecek, Bakın Neler Değişecek

Android YouTube Güncellenecek, Bakın Neler Değişecek

Google, YouTube'un Android platformunda yeniden güncellemek üzere testlerine başladı. YouTube arayüzü, bu testlerden hemen sonra cihazlara servis edilelecek.

Yepyeni bir görünümü ve kullanım kolaylıkları getirecek olan YouTube Android uygulamasında mobil kullanıcıları kesinlikle radikal yenilikler bekliyor

YouTube güncellemesinde neler değişecek?

YouTube'da en önemli değişikliklerden biri, menü sekmelerin tamamen alta yerleştirilmiş olması. Son zamanlarda çoğu Google servisinden alışmaya başladığımız bu tasarım, doğal olarak genel arayüz görünümde farklı bir hava yaratıyor. Buna bağlı olarak, izlediğimiz videoların sunumu da tamamen farklılaşacak. Videolar sayfayı aşağı çektiğimizde sağ tarafta küçültülmüş dikdörtgen bir pencere içerisinde gösterilmeyecekler, bunun yerine sayfanın en altında bir şerit şeklinde yer alacaklar.

Aşağıda yeni sayfaları tasvir eden maket arayüz resimlerini inceleyebilirsiniz.

Android YouTube Güncellenecek, Bakın Neler Değişecek

Bu güncelleme henüz test ediliyor, Google yeni arayüzün ne zaman Android cihazlarda güncelleneceğini net olarak söylemedi. Ancak taslak fotoğraflarının internete düşmüş olmasın YouTube güncellemesinden çok uzak olmadığımızı gösteriyor.

İndir35 MB
YouTube Kids Android
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YouTube Kids iOS
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Yazar: - 17.04.2017

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