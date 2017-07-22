YouTube, Medya Araçlarını Kaldıracak!

Günde en az 1 saat insanların vakit geçirdiği saptanan video platformu YouTube, kullanıcılara sunduğu 2 aracı tamamen kaldırmayı planlıyor. Bu araçların neler olduğu ve ne zaman kaldırılacağı hakkında detayları haberimizde sizler için anlattık.

YouTube, Video Düzenleyicisi (Video Editor veya youtube.com/editor) ve Fotoğraf Slayt Gösterisi (Photo Slideshow) araçlarını kaldıracak. Yetkililer yaptıkları açıklamada eskisi kadar kullanılmadığını gerekçe olarak gösterdi.

Özellikle video düzenleyicisi olarak kullanıcıların Adobe Premiere ve Final Cut X gibi programları tercih etmesinin bu karara sebep olduğu belirtildi. Söz konusu araçlar 20 Eylül 2017'de kaldırılacak. Ancak o tarihe kadar; alt yazılar, ses efektleri, bulanıklaştırma, kırpma, hızlı düzenlemeler gibi özellikleri kullanabileceksiniz.

Projelerinde kullandığınız videoları yeni bir videoda tekrar düzenlemek istiyorsanız, kendi videolarınızı YouTube'dan 720p kalitede indirebilir veya orijinal dosyalarınızı almak için Google Paket Servisi'ni kullanabilirsiniz. Eğer çalışmakta olduğunuz projeleriniz varsa bir an önce bitirmenizi ve yedek almanızı tavsiye ederiz. Çünkü 20 Eylülden itibaren bu araçlar tamamen devre dışı olacak. Geri sayım başladı, elinizi çabuk tutun!

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