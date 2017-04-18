YouTube, Mobil Canlı Yayın Protokolünü Değiştirdi

Youtube geçtiğimiz aylarda mobil canlı yayın özelliğini kullanıcıların deneyimine sunmuştu. Fakat canlı yayın açabilme özelliğine ulaşmak için 10.000 adet aboneye sahip bir YouTube kanalınız olması gerekiyordu. Fakat bu şart artık değişti.

YouTube, bugün yaptığı açıklamayla ile söz konusu kuralı değiştirdiğini ve daha çok kullanıcıya ulaşmayı hedeflediğini de belirtmiş oldu. Artık 1.000 aboneli bir YouTube kanalı olan kullanıcılar akıllı telefonlarından ve diğer mobil aygıtlarından canlı yayın başlatabilecekler. Bu şartı sağlayabilen kullanıcılar için canlı yayın başlatmak ise oldukça kolay.

Tek yapılması gereken; YouTube menüleri arasından içerik oluşturucu stüdyosuna girerek "Canlı Akış" seçeneğinin altından hemen akış gerçekleştir seçeneğini seçmek. Tüm bunları YouTube'un mobil uygulaması üzerinden de yapabiliyorsunuz. Ayrıca YouTube sizler için canlı yayınlarınızın bir arşivini de otomatik olarak kaydediyor.

Bu özellik böylece YouTube'un Facebook ile olan rekabetinde önemli bir adım olarak kayıtlara geçiyor. Çünkü Facebook Live servisi de canlı yayın konusunda kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlıyor.

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