YouTube Red Video Sayfalarında Tam Ekran Reklam Testleri Başladı

Google, geçen sene ücret karşılığı reklamsız video seyredilebilecek YouTube Red video kanalını hizmete açmıştı. Bu servisin hedefi reklamsız bir YouTube aboneliği seçeneğini hayata geçirerek, YouTube Red’e kullanıcı kazandırmaktı. Ancak yeni bir girişim kafalarda soru işaretleri oluşturuyor.

Ancak YouTube Red, dünden başlayarak orijinal içeriklerini de tam ekran reklamlar göstermeye başladı. Amacından oldukça sapan bu uygulamasıyla, YouTube Red doğal olarak tepki de aldı. Artık YouTube Red açılır açılmaz kullanıcılar tam sayfa bir reklamla karşılaşıyorlar.

Ancak bu durumun Google'ın yeni bir reklam düzeni testi olduğu da konuşuluyor. Tam sayfa reklamın hemen altında reklamı yapılan içeriği seyretmek isteyip istemediğiniz soruluyor.

Android Headlines web sitesini haberine göre, bu reklamları alan kullanıcıların aylık 9,99 ABD Doları ödemiş olan YouTube Red aboneleri olup olmadığı açık bir şekilde belirtilmiyor. Ancak YouTube Red aboneleri hali hazırda bu üyelik ücretini ödüyorlarsa, söz konusu reklamları bir defaya mahsus test amaçlı olarak görmüş olmaları da mümkün.

Google, bu konuyla ilgili net bir açıklama henüz yapmadı, ancak uygulamaya tekiler artarsa bu girişiminden hızla vazgeçebileceği de konuşuluyor. Sonuç olarak ayda 9.99 ödeme yapıp "reklamsız bir video kanalı" vaadinden sonra, bu strateji çok fazla destek bulmayacaktır.

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