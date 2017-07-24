YouTube, Spam Yorumlara Karşı Önlem Alıyor

Son zamanlarda Youtuber'ların videolarına gelen sahte yorumlar, video sahiplerinin canını sıkıyordu. YouTube'daki yeni yorum engelleme sistemi ile link barındıran yorumlar otomatik olarak kaldırılabilecek.

YouTube Türkiye içerisinde de görmeye başladığımız bu durum, popüler Youtuber'ların videolarını da etkiliyordu. Sahte bir YouTube hesabı açıp çekiliş, kampanya gibi dolandırmaya yönelik yorumlar yapan internet korsanlarına, YouTube çözüm getirmeke gecikmedi.

Bundan sonraki dönemde, YouTube algoritması ile spam yorumlar ön plana daha rahat çıkarılacak. ''URL ve Hashtag içeren tüm yorumları inceleme için otomatik olarak beklet.'' seçeneğini aktif ederek, video sahibi bu tür spam yorumlarla uğraşmayacak. Video sahibi eğer isterse, yorumlarını inceleyerek onay verecek ve yorum aktifleşecek.

Spam Yorumlar Nasıl Engellenir?

Spam yorumları engelleme özelliği etkinleştirmek için İçerik Stüdyosu > Topluluk > Topluluk ayarları > Bağlantılar'a gidin. Yukarda paylaştığım resimdeki gibi bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu bölümde, ''URL ve Hashtag içeren tüm yorumları inceleme için otomatik olarak beklet.'' özelliğine tıklayarak spam yorumlardan kurtulabilirsiniz. Ayrıca, yorum yapan kanalı, kendi kanalınıza karşı engelleyebilirsiniz. Böylece diğer videolarınıza yorum yapma şansı da kalmayacak.

YouTube, Medya Araçlarını Kaldıracak!

YouTube’dan Anti-Aşırı İçerik Özelliği!