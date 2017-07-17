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Youtube Videolarını Artık Whatsapp'tan Çıkmadan İzleyebileceksiniz

Whatsapp Video İzleme

Günlük olarak milyonlarca kişi tarafından kullanılan ve anlık binlerce mesaj gönderilen Whatsapp, yeni bir güncelleme ile birlikte kullanıcılarını sevindirmeyi hedefliyor. Whatsapp'ın üzerinde çalıştığı yeni güncelleme sayesinde mesajlaşma penceresinden çıkmadan video izleyebilmek mümkün hale gelecek.

Bildiğiniz üzere Whatsapp üzerinden birçok dosya türü gönderebiliyorsunuz. Bu özelliği kullanarak siz de mutlaka konuşma esnasında arkadaşınıza bir şarkı linki gönderip dinlemesini istemişsinizdir.  Bu isteğinizden dolayı arkadaşınız sizin attığınız şarkıyı dinlemek için Whatsapp'tan çıkmak zorunda kalıyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak isteyen geliştiriciler, Whatsapp'a Youtube desteği kazandırmaya çalışıyorlar.

Artık Whatsapp'tan çıkmadan Youtube videosu izleyebileceksiniz

Whatsapp'ın üzerinde çalıştığı yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar, Youtube videolarını uygulamadan çıkmadan izleyebilecekler. Atılan video linkine tıklayan kullanıcı önce küçük pencere şeklinde videoyu izlemeye başlayacak. Eğer videoyu tam ekran izlemek isterlerse, bunun için sadece büyültme kısmına dokunacaklar. Whatsapp diğer bir özellik olarak uygulama içerisinde izlenen videolara yakınlaştırma özelliği de kazandırıyor. Bu sayede, ekran küçük bile olsa Youtube videolarını yakınlaştırarak izleyebileceksiniz.

Whatsapp'ın Yeni Özelliği Test Ediliyor

Youtube üzerinden atılan videoları uygulamadan çıkmadan izleme imkanı sunan yeni Whatsapp güncellemesi henüz test aşamasında. iOS işletim sistemine sahip cihazlar üzerinden test edilen bu özellik, milyonlarca kullanıcıyı mutlu edecek gibi görünüyor. Uygulamanın ilk olarak iOS için güncelleme yapacağını, daha sonra da Android için bu özelliğin aktif edileceğini düşünüyoruz. Ama Whatsapp’tan çıkmadan Youtube videosu izleyebilmek için birkaç ay daha beklemeniz gerekiyor.

İndir33 MB
WhatsApp Messenger Android
WhatsApp Messenger Android Android İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

İndir44 MB
WhatsApp Messenger Windows-phone
WhatsApp Messenger Windows-phone Windows Phone İçin Mesajlaşma Uygulaması

İndir18.6 MB
WhatsApp Messenger iOS
WhatsApp Messenger iOS iPhone ve iPad için Popüler Mesajlaşma Uygulaması

WhatsApp Hesabı Nasıl Silinir?

WhatsApp Durumları Nasıl İndirilir?

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Yazar: - 17.07.2017

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