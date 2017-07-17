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Youtube'a Erişimde Sıkıntı Yaşanıyor. Youtube Çöktü mü?

Youtube Çöktü mü?

Dünyanın en popüler video platformu Youtube, bugün itibari ile birlikte teknik sıkıntılar ile uğraşıyor. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan video platformuna dünya çapında erişimde sorunlar yaşanıyor. 

Bugün Youtube'a girmeye çalışan kullanıcılar birçok sorunla karşılaştılar. Kullanıcılar tarafından göze ilk çarpan, Youtube'un yavaş çalışmasıydı. Videoları oldukça yavaş yükleyen video platformu, ilerleyen vakitlerde kanallara ulaşmaya çalışırken de hatalar verdi. Herhangi bir Youtube kanalına girmeye çalışan kullanıcılar "teknik bir sorun var" hatası ile karşılaştı. Bu hatadan sonra Youtube kullanıcılarının yarısından fazlası yüklü olan videoları hiç izleyemedi.

Youtube'un yavaş yüklenme ve çeşitli hataları arttıkça, kullanıcılar da ne olduğunu merak etmeye başladılar. Bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Youtube, geçtiğimiz saatler içerisinde çöktü. Dünya çapında erişimi kesilen Youtube'a bir süre kimse giriş yapamadı. Belirli ülkelerde hala erişilemeyen Youtube, bu sorunları düzeltmek için uğraşıyor.

Youtube bugün yaşadığı sorunlarından dolayı milyonlarca kullanıcısını mağdur etti. Bu sorunlar yüzünden video yükleyemeyen ve izleyemeyen kullanıcılar, sosyal medya aracılığıyla şikayet mesajları atmaya başladılar. Youtube’a erişim sorununun en çok etkildiği ülkelerin Japonya, İngiltere ve Avustralya olduğu söyleniyor.

Sorunun çözümünü yakından takip ediyor ve konuyla ilgili gelişmeleri size aktarıyor olacağız. Takipte kalın…

İndir6.6 MB
YouTube Android
YouTube Android Android İçin Resmi YouTube Uygulaması

İndir11.6 MB
YouTube iOS
YouTube iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin YouTube Uygulaması

İndir3 MB
YouTube Windows-phone
YouTube Windows-phone Windows Phone İçin Resmi YouTube Uygulaması

YouTube'un Aylık Ziyaretçi Sayısı Rekor Kırdı!

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Yazar: - 17.07.2017

Youtube'a Erişimde Sıkıntı Yaşanıyor. Youtube Çöktü mü? İçin Yorum Yaz

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