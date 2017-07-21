YouTube’dan Anti-Aşırı İçerik Özelliği!

Google, YouTube’da kullanıcıların aşırılık içeren videoları izlemesini doğal yollarla engellemek için, yeni bir özelliği devreye soktu. Bu özellik, aşırı içerik arayan herkesi terörizmi kınayan videolara yönlendirecek. Şirket ayrıca teknoloji endüstrisinin politikalarını ihlal eden içerikleri belirleme ve kaldırma politikasında da daha etkili adımlar atacak.

Alphabet, radikal şiddet içeriklerini ve tepkilerini veri odaklı inceleyen Moonshot CVE ile Yönlendirme Yönetim algoritmasını oluşturmak için ortaklık kurdu. Birisi aşırı içerikle ilgili bir anahtar kelime aradığında, Youtube kullanıcıya içeriğin ideolojisine ters düşen bir dizi video gösterecek.



YouTube yaptığı açıklamada: “Bugün YouTube, Yönlendirme Yöntemi ile kanıtlanmış modeli kullanarak önemli bir özelliği kullanıcılara sunuyor: Kullanıcılar YouTube'da belirli anahtar kelimeleri aradığında; şiddet içeren, aşırılık yanlısı anlatılarını çürüten videoların bir oynatma listesini görecekler. Belirli anahtar kelimeler üzerinden yapacağımız bu modelin amacı, insanları aşırılığa sürükleyen içerikler konusunda farkındalık yaratmak” ifadelerine yer verdi. Anti-aşırı içerik oluşturmak için hangi anahtar kelimelerin kullanılacağı henüz net değil ancak Google’ın bu fikri oldukça değerli.

Ayrıca YouTube, politikalarını açıkça ihlal eden videolara daha sert bir tutum gösterecek. Örneğin, aşırı dini veya üstüncül içeriğe sahip içerikler içeren videolar, kısa bir süre içinde geçiş uyarılarının ardında görünecek ve para kazanmayacak, önerilmeyecek, yorumları kullanıcı onaylamaları için uygun olmayacak.

Google’ın genel hukuk danışmanı Kent Walker, “Terörizm, açık toplumlara yönelik saldırılar, şiddet ve nefretin neden olduğu tehditler hepimiz için kritik sorunlardır. Bu bağlamda Google ve YouTube çözümün bir parçası olma kararlılığındadır. Çevrimiçi şiddet sorunuyla mücadele etmek için hükümet, kolluk kuvvetleri ve sivil toplum gruplarıyla birlikte çalışıyoruz. Hizmetlerimizde terörist içerik için yer bulunmamalı.” dedi.

Google, terörizimle dijital olarak mücadele etmek için diğer teknoloji şirketleriyle ortak çalışmalar yürütebileceklerini de belirtti.

Youtube’da Video Önizleme Dönemi Başlıyor. Hem de GIF Olarak!

Android YouTube Video İndirme Nasıl Yapılır

YouTube Go Yayınlandı, Hemen İndirin!