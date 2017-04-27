Zihinsel Mahremiyetimiz Yeni Teknolojiler Tarafından Tehdit Altında

Evet, yine İsviçreli bilim insanları ve yine teknolojinin insan mahremiyetini ne kadar zorladığı hakkında bir haber.

Avrupalı iki etik uzmanı, Profesör Roberto Andorno ve Marcello Ience yeni yayınladıkları bir makalede, insan beyninin işleyişini ve süreçlerini veriye çevirebilen nöro-teknolojik uygulamaların yaygınlaşması karşısında insanın bilişsel mahremiyetini koruyacak hukuki ve etik bir temele ihtiyaç olduğunu söylediler.

İnsan Haklarını Güncellemek

Son yıllarda nörobilim ve nöroteknolojideki atılımların; insan beynindeki bilgilere erişilmesi, bilgilerin izlenebilmesi hakkında çok fazla gelişmeler yaşandığına dikkat çeken uzmanlar. Bu gelişmelerin temel insan hakları prensiplerine verebileceği zararlar hakkında 4 yeni insan hakkının tanımlanması yapılması önerisinde bulundu.

Andorno ve Ience, "bilişsel özgürlük hakkı, zihinsel mahremiyet hakkı, zihinsel bütünlüğün korunması hakkı, psikolojik sürekliliğin sürdürülmesi hakkı" gibi 4 yeni temel hak kavramlarının oluşturulmasının teknolojik zorlamalar karşısında gerekli olduğunu savundular.

İki akademisyen Andorno ve Ience, bu tip teknolojilerin kişisel özgürlüğe verebileceği zararlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini de ifade ettiler ve nöroteknoloji uygulamalarının giderek yaygınlaşmasıyla beraber insan beynindeki verilerin kişinin iradesi dışında istismar edilebileceğini söylediler.

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