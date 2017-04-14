Zombie Offroad Safari, 4x4 off-road araçları, canavar kamyonlarla zombi avına çıktığınız açık dünya yarış oyunu. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan oyunda daha önce kimsenin gitmediği noktalara uğrayıp karşınıza çıkan zombileri öldürüyosunuz. Zombili oyunları seviyorsanız tavsiye ederim.

Zombilerle karşılaşacağınızı bildiğiniz 5 bölgede özel silahlarla donatılmış arazi araçlarıyla zombileri avlıyorsunuz. Yerden metrelerce yüksek dağlara araçlarınızla çıkarak öylece gezinen, son derece tehlikeli yürüyen ölüler üzerinde kimi zaman silahlarınızı (makineli tüfek, av tüfeği, roketatar, elektrikli tabanca vs) kullanıyor, kimi zaman da ezip geçiyorsunuz. Oyunun güzel yanı sadece; başı boş dolaşıp, keyfinize göre zombi avlamıyorsunuz. Tamamlamanız gereken birçok meydan okuma da var. Checkpoint avı, yol bulma, boss savaşları ve daha pek çok görev alıyorsunuz.