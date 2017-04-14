?     Geri Bildirim
Zombie Offroad Safari
TamindirMobilOyunlarYarışZombie Offroad Safari - Android İçin Zombili Yarış Oyunu

Zombie Offroad Safari

Zombie Offroad Safari İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Zombie Offroad Safari
Zombie Offroad Safari
Zombie Offroad Safari
Zombie Offroad Safari

Kimsenin ayak basmadığı yerlerde zombi avına çıkıyorsunuz.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Zombie Offroad Safari, 4x4 off-road araçları, canavar kamyonlarla zombi avına çıktığınız açık dünya yarış oyunu. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan oyunda daha önce kimsenin gitmediği noktalara uğrayıp karşınıza çıkan zombileri öldürüyosunuz. Zombili oyunları seviyorsanız tavsiye ederim.

Zombilerle karşılaşacağınızı bildiğiniz 5 bölgede özel silahlarla donatılmış arazi araçlarıyla zombileri avlıyorsunuz. Yerden metrelerce yüksek dağlara araçlarınızla çıkarak öylece gezinen, son derece tehlikeli yürüyen ölüler üzerinde kimi zaman silahlarınızı (makineli tüfek, av tüfeği, roketatar, elektrikli tabanca vs) kullanıyor, kimi zaman da ezip geçiyorsunuz. Oyunun güzel yanı sadece; başı boş dolaşıp, keyfinize göre zombi avlamıyorsunuz. Tamamlamanız gereken birçok meydan okuma da var. Checkpoint avı, yol bulma, boss savaşları ve daha pek çok görev alıyorsunuz.

Zombie Offroad Safari için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
DogByte Games
Zombie Offroad Safari QR Kodu Okutarak İndir

Yarış Popülerleri

  1. Dr. Driving
    Dr. DrivingAndroid için Yarış Oyunu
  2. Traffic Racer
    Traffic RacerAndroid için Araba Yarışı Oyunu
  3. Asphalt 8: Airborne
    Asphalt 8: AirborneAndroid için Araba Yarışı Uygulaması
  4. Hırsız Polis 3D Araba Oyunu
    Hırsız Polis 3D Araba OyunuAndroid için Ücretsiz Araba Oyunu
  5. Traffic Rider
    Traffic RiderAndroid için Motor Yarışı Oyunu