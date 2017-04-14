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Zombie Offroad Safari
TamindirMobilOyunlarYarışZombie Offroad Safari - IPhone Ve IPad İçin Zombili Offroad Yarış Oyunu

Zombie Offroad Safari

(iOS)
Zombie Offroad Safari İndir Hemen İndir

83 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Zombie Offroad Safari
Zombie Offroad Safari
Zombie Offroad Safari
Zombie Offroad Safari

Donanımlı arazi araçlarıyla zombi avına çıkın.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Zombie Offroad Safari, offroad yarışına yeni bir soluk kazandıran gerek keskin grafikleri gerekse de aksiyon yüklü oynanışıyla kendisine bağlayan kaliteli bir açık dünya oyunu. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapmasıyla şaşırtan yapımda 4x4 arazi araçlarıyla tepe noktalara çıkarak zombileri avlıyoruz. Her yerdeler ve son derece tehlikeliler…

4x4 offroad araçları, canavar kamyonlar, altı tekerlekli zorlu koşullar için özel üretilmiş araçlarla olabildiğince geniş haritalarda turluyoruz. Roketatar, makineli tüfek, av tüfeği ve daha nice silahla donatılmış aracımızı sürerken karşımıza çıkan zombileri bazen silahla, bazen de üzerlerinden geçerek öldürüyoruz. Haritayı sürekli görme şansımız olduğundan zombiler genellikle sürpriz olmuyor ancak sayıları fazla olduğundan çok ta aracınıza güvenmemenizi öneririm.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Dogbyte Games Kft.
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