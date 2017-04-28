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Zombies Chasing My Cat
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Zombies Chasing My Cat

(Android)
Zombies Chasing My Cat İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Zombies Chasing My Cat
Zombies Chasing My Cat
Zombies Chasing My Cat
Zombies Chasing My Cat
Zombies Chasing My Cat

Zombies Chasing My Cat'te zombi kıyameti içinde kaybolan kedimizi bulmaya çalışıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 3 saat önce

Zombies Chasing My Cat bir kere oynadıktan sonra bir bağomlılığa dönüşebilen ve bolca eğlence sunan bir mobil aksiyon oyunu olarak tanımlanablir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir zombi oyunu olan Zombies Chasing My Cat'te klasik bir zombi felaketi senaryosu konu alınıyor. Kahramanımız, bir sabah uyanında dünyanın tamamen değiştiğine, etrafında yaşayan ölüler tarafından istila edildiğine tanık oluyor. Kahramanımız, ortaya çıkan olayları anlamaya çalışırken kedisi Oscar pencereden fırlayarak zombilerle dolu sokağa atlıyor ve kaçmaya başlıyor. Biz de kedimizin peşine düşerek onu zombilerden kurtarmaya çalışıyoruz.

Zombies Chasing My Cat'te kahramanımız sürekli koşarken karşısına zombiler çıkıyor. Biz onu yönlendirerek zombilerden kaçmasını sağlıyoruz. Ayrıca çeşitli power-up'lar sayesinde zamanı yavaşlatabiliyor veya karşımıza çıkan engelleri yıkıp geçebiliyoruz. Bunun yanında oyunda farklı silahları kullanabiliyor, bu silahlarla zombileri avlayabiliyoruz.

Zombies Chasing My Cat retro tarzda renkli grafiklere sahip. Oyunun kontrolleri de oldukça kolay. Oyunda puan kazandıkça birçok ilginç kostümün kilidini açabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Thumbspire
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