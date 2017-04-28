Zombies Chasing My Cat eğer boş vakitlerinizi keyifli bir şekilde değerlendirmek isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir mobil zombi oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olan Zombies Chasing My Cat'de kendimizi bir zombi felaketinin ortasında buluyoruz. Bir sabah uyandığımızda etrafın zombiler tarafından istila edildiğine tanık oluyoruz. Tam bu anda kedimiz camdan fırlıyor ve zombilerin arasında kayboluyor. Bize düşen görev, zombilere takılmadan yol almak ve kedimizi bulmak. Bu iş için de reflekslerimizi konuşturmamız gerekiyor.

Zombies Chasing My Cat'te kahramanımız sürekli koşarken karşısına zombiler çıkıyor. Zombileri atlatmak için sağa veya sola kaçıyoruz. Bunun yanısıra çeşitli bonuslar bize geçici olarak avantaj kazandırabiliyor. Zamanı yavaşlatabiliyor, önümüze çıkan engelleri yıkıp geçebiliyor ya da silahlarımızla zombileri vurabiliyoruz.

Zombies Chasing My Cat'te kahramanımız için birçok farklı kostüm seçeneği yer almakta. Retro tarzda graifklere sahip oyun kolay kontrollere yer vermekte.