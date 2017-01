2016'da Marketlerde Uygulamalar Büyük Sıçrama Yaşadı

Mobil pazar araştırma şirketi App Annie tarafından hazırlanan rapor ile 2016 yılında indirilen uygulama sayıları, uygulamalarda geçirilen süre ve uygulamalardan elde edilen gelirlere dair rakamlar açıklandı. Hem uygulama indirme sayılarında hem de uygulamalardan elde edilen gelirlerde 2015 yılına oranla ciddi bir artış gözlemlendi.

Rapordan elde edilen verilere göre, geride bıraktığımız yıl içerisinde Android’de ve iOS’ta uygulama indirme sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 15 artış göstererek 90 milyarı buldu. Ayrıca yine iki platformda uygulama geliştiricilerin 89 milyar dolar gelir elde ettiği gözlemlendi. Aslında elde edilen iki platformda elde edilen gelirin 127 milyar dolar olduğu belirtildi. Ancak mobil uygulama gelirlerinin yüzde 30’unun mobil platform sahiplerine aktarıldığı hesaba katılırsa, Apple ve Google’a yapılan ödemelerin ardından geliştiricilerin net gelirinin tam olarak 89 milyar dolar olduğu görüldü. Uygulamalarda geçirilen toplam süre de yüzde 20 artış göstererek 900 milyar saati buldu. Böylece uygulamaların, akıllı telefon kullanıcıları için ne derece önem arz ettiği ve bu önemin her geçen yıl arttığı App Annie’nin yıllık raporuyla bir kez daha yazıya dökülmüş oldu.

Ayrıca rapor, süratle genişleyen pazarlardaki uygulamalara adaptasyon oranlarını da belgeledi. Hindistan, Endonezya, Meksika ve Brezilya gibi büyümekte olan pazarlarda uygulama kullanımının geçtiğimiz yılda ciddi derecede yaygınlaşması dikkat çekti.

Raporda, uygulamaların yanı sıra asıl kârın mobil oyunlardan elde edildiği görülüyor. Zira iOS’ta uygulamalardan elde edilen toplam gelirin yüzde 75’ini mobil oyunlar oluştururken, bu oran Android’de yüzde 90 civarında. Geçtiğimiz yılın mobil oyun piyasasına damga vuran Pokemon Go, 2016’yı 950 milyon dolar gelirle kapattı. Son olarak, App Annie’nin yıllık raporuna göre en fazla gelir sağlayan uygulamalar Netflix, Line, Spotify, Tinder ve HBO Now olarak sıralandı. Mobil oyunlardan elde edilen gelirlerde ise Monster Strike, Clash of Clans, Pokemon Go, Game of War: Fire Age ve Clash Royale bu alanda başı çeken mobil oyunlar oldu.

İndir Netflix Android Android için Film ve Dizi İzleme Uygulaması

2016'nın En Çok Para Kazandıran Oyunları Belli Oldu

Oyunlardan En Çok Gelir Elde Eden Ülkeler Belli Oldu! İşte Türkiye'nin Sırası