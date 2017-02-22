24 Saatlik Kesintisiz Twitch Yayını Sırasında Hayatını Kaybetti

Geçtiğimiz günlerde popüler Twitch platformu üzerinde canlı yayın yapan ve kendi rekorunu kırmaya çalışan Brian “Poshybrid” Vigneault adlı World of Tanks oyuncusu henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü hayatını kaybetti. 19 Şubat Pazar günü başladığı canlı yayında kesintisiz olarak 24 saat boyunca oyun oynamayı hedefleyen Brian “Poshybrid” Vigneault, 35 yaşındaydı ve 3 çocuk babasıydı. Brian “Poshybrid” Vigneault'un böyle bir denemeye girişmesinin sebebi ise Make A Wish adlı hayır kurumu için bağış toplamaktı. Sıkı oyuncu bu amaçla aynı hafta 20 saate varan farklı canlı yayınlar da yapmıştı. Fakat son denemesini tamamlamaya ömrü yetmedi. Brian “Poshybrid” Vigneault, 24 saat sürmesini planladığı yayının 22. saatinde sigara molası vermek istediğini açıklayarak kameranın önünden çekildi.

Brian “Poshybrid” Vigneault'u izleyen oyuncular, canlı yayın yapan Vigneault'un sigara molasından dönmediğini görünce bu durumun muhtemelen Vigneault'un uyuyakalmış olmasından kaynaklandığını düşündüler.

Brian “Poshybrid” Vigneault'un başına ne geldiği ancak bir gün sonra anlaşılabildi. Vigneault'un Discord üzerinden oturum açtığını görev bir arkadaşı, Vigneault'a mesaj gönderdi. Fakat mesajı yanıtlayan kişi Brian “Poshybrid” Vigneault değil, yayıncının ölümünü araştıran bir dedektifti.

Brian “Poshybrid” Vigneault'un ölümünün sebebinin canlı yayından mı kaynaklandığı, yoksa farklı bir nedenden mi kaynaklandığı halen bilinmiyor. Yayıncının ailesi ve klan arkadaşları büyük üzüntü içinde olduklarını ifade ediyorlar.

12 Saat Kesintisiz Oyun Oynadığı İçin Öldü!