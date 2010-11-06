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Adobe Flash Player
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Adobe Flash Player

24.0.0.221 (Windows)
Adobe Flash Player İndir Hemen İndir

1.15 MB
Editör Puanı: 5/5
5

717 Kullanıcı: 4.3/5

4.3
Adobe Flash Player
Adobe Flash Player

Stabil Çalışan ve Ücretsiz Olarak İndirilebilen Bir Flash Dosya Oynatma Programı

Can Çevrim Son güncelleme 44 dakika önce

Uzun yıllardır internet sitelerinde bulunan interaktif içeriklerin Adobe Flash kullanılarak hazırlandığı bir gerçek. Geliştiriciler için oldukça uygun bir ortam sunan Adobe Flash, böylelikle oyunlardan tutun da videolar ve etkileşimli web sitelerine kadar pek çok alanda kaliteli ürünler ortaya konulmasına izin veriyor. Adobe Flash Player ise Flash kullanılarak hazırlanmış olan bu içeriklerin bilgisayarlarımızda doğru bir şekilde oynatılabilmesi için kullanılan bir tarayıcı uygulaması. Flash Player olmadan bir Flash içeriğini açmak isterseniz bunun mümkün olmadığını siz de görebilirsiniz.

Her yeni sürümünde pek çok güvenlik açığının kapatılması, ayrıca performans artışlarının da sağlanması nedeniyle daima en son Adobe Flash Player sürümüne sahip olduğunuzdan da emin olmanız gerekiyor. Adobe Flash kullanılarak hazırlanan içerik türlerini listelemek gerekirse;

  • Oyunlar
  • Videolar
  • Müzikler
  • Web siteleri
  • Bilimsel çalışmalar
  • Eğitim uygulamaları
  • Sosyal ağlar

Geçmişte Flash sadece 2 boyutlu içerikler için kullanılabiliyordu ancak artık 3D olarak hazırlanmış içeriklere rastlamak da mümkün ve grafik kartınızdan en yüksek düzeyde faydalanarak en hızlı kare oranlarıyla bu içerikleri Adobe Flash Player kullanarak oynatabilirsiniz.

Uygulama tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve ayrıca kurulduktan sonra herhangi bir ayarlama yapılmasına gerek kalmıyor. İndirdikten sonra kurabilir ve ardından hemen web tarayıcınızı açarak oyunlar oynayabilir, videolar izleyebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
8,559 / 15,338,185
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Adobe Systems Incorporated

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