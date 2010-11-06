Adobe Flash Player24.0.0.221 (Windows)
Stabil Çalışan ve Ücretsiz Olarak İndirilebilen Bir Flash Dosya Oynatma Programı
Uzun yıllardır internet sitelerinde bulunan interaktif içeriklerin Adobe Flash kullanılarak hazırlandığı bir gerçek. Geliştiriciler için oldukça uygun bir ortam sunan Adobe Flash, böylelikle oyunlardan tutun da videolar ve etkileşimli web sitelerine kadar pek çok alanda kaliteli ürünler ortaya konulmasına izin veriyor. Adobe Flash Player ise Flash kullanılarak hazırlanmış olan bu içeriklerin bilgisayarlarımızda doğru bir şekilde oynatılabilmesi için kullanılan bir tarayıcı uygulaması. Flash Player olmadan bir Flash içeriğini açmak isterseniz bunun mümkün olmadığını siz de görebilirsiniz.
Her yeni sürümünde pek çok güvenlik açığının kapatılması, ayrıca performans artışlarının da sağlanması nedeniyle daima en son Adobe Flash Player sürümüne sahip olduğunuzdan da emin olmanız gerekiyor. Adobe Flash kullanılarak hazırlanan içerik türlerini listelemek gerekirse;
- Oyunlar
- Videolar
- Müzikler
- Web siteleri
- Bilimsel çalışmalar
- Eğitim uygulamaları
- Sosyal ağlar
Geçmişte Flash sadece 2 boyutlu içerikler için kullanılabiliyordu ancak artık 3D olarak hazırlanmış içeriklere rastlamak da mümkün ve grafik kartınızdan en yüksek düzeyde faydalanarak en hızlı kare oranlarıyla bu içerikleri Adobe Flash Player kullanarak oynatabilirsiniz.
Uygulama tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve ayrıca kurulduktan sonra herhangi bir ayarlama yapılmasına gerek kalmıyor. İndirdikten sonra kurabilir ve ardından hemen web tarayıcınızı açarak oyunlar oynayabilir, videolar izleyebilirsiniz.
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Adobe Flash Player 24.0.0.194 için umut demir dedi ki;
ben yükledim oldu...............
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Adobe Flash Player 24.0.0.194 için Ziyaretçi dedi ki;
flaş player yüklüyorum siliniyor neden acaba
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Adobe Flash Player 24.0.0.186 için Ada Soyahmetad dedi ki;
adobe flash oldugu halde acmıyor hıc bır seyı yardımcı olurmusunuz
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Adobe Flash Player 23.0.0.207 için gunselierkalolamaz dedi ki;
seni istemiyorum..sayfama giriyorsun defol git ..verdiğin zarar somut ve soyut...insan olsan veya bana engel olmanı kuranlar...defoooooollllllllll.wksik olllll..gelme be gelme.....artınınıda istemiyorum...bundan kurtaran yokmu beni.....bu zararlıdan kurtulmak istiyorum...Artı Yönleri: defol git Eksi Yönleri: girme sayfama zarar verme
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1- Adobe Flash Player 22.0.0.209 için yardım m dedi ki;
çok zor ilerliyo yükleme hatta şu an durdu :(((
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 8,559 / 15,338,185
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Adobe Systems Incorporated
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