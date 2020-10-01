Android'e Flash Player Nasıl Yüklenir? - Android 4.4 sürümünden bu yana akıllı telefonunuza ya da tabletinize Flash Player yüklemek çok daha zor bir hale geldi. Peki yeni nesil akıllı telefonlarda Android'e Flash Player yükleme işlemi nasıl yapılır? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar!

Android'e Flash Player Yükleme (Adım - Adım)

Ayarlar'a gidin. 'Güvenlik' menüsüne giriş yapın. 'Bilinmeyen Kaynaklar'ı aktif hale getirin. Ayarlar'a geri dönün. 'Uygulamalar' menüsüne giriş yapın. Adobe Flash Player'ın yüklü olmadığından emin olun, eğer yüklü ise kaldırın. Yazının üstündeki bağlantı linkinden dosyaları indirin. İndirilen dosyayı çalıştırın ve kurun. 'Yükle' butonuna basın. 'Bitti' butonuna basın.

Android Flash Player Kullanma

Dolphin Browser'ı indirin ve kurun. (Bağlantı üstte yer alıyor.) Dolphin Jetpack'i indirin ve kurun. (Bağlantı üstte yer alıyor.) Dolphin Tarayıcı isimli uygulamayı açın Alttaki yunus logosuna tıklayın. Güneş logosuna tıklayın. Dolphin Jetpack'i aktif hale getirin. 'Web İçeriği' sekmesine girin. 'Flash Player' seçeneğini 'Daima Açık' olarak işaretleyin.

Tüm bu adımların ardından Flash Player isteyen internet sitelerini açabilecek ve çalıştırabileceksiniz. Bu özelliklerin Flash Player kurulmuş olan cihazlarda Dolphin Browser ile çalıştığını hatırlatalım. Firefox, Chrome ya da Opera gibi diğer tarayıcılarda bu özellikten faydalanamayacaksınız.

Peki siz hazırladığımız bu rehber hakkında ne düşünüyorsunuz? Bahsettiğimiz adımları uyguladıktan sonra başarıya ulaştınız mı veya herhangi bir sorun yaşadınız mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.