Araştırmalara Göre Şiddet İçeren Oyunlar Empati Yeteneğini Köreltmiyor

Geçtiğimiz günlerde şiddet içerikli oyunlar oynayan oyuncular üzerinde yapılan bir araştırmada bu oyunları empati yeteneği üzerinde kalıcı etki bırakmadığını ortaya çıkardı. Oyunların empatiye etkisi konusu üzerine daha önceden farklı araştırmalar yapılmıştı. Bu araştırmalar daha çok oyunların empati üzerindeki etkisini kısa zaman dilimleri içerisinde değerlendirmişlerdi ve oyunlarla empati yoksunluğu arasında ilişki olabileceğini ortaya koymuşlardı. Fakat Hannover Üniversitesi'ne bağlı tıp fakültesinde görev yapan Dr. Gregor Szycik tarafından yürütülen araştırma, şiddet içerikli oyunlar ile empati yeteneği arasında uzun dönemli olarak herhangi bir bağlantı olmadığını ortaya koydu.

Oyun dünyasına dışarıdan bakan bir kişi, şiddet içerikli oyunları oynayan birini inceleyince bu oyunların duyarsızlaşmaya neden olduğunu düşünebilir. Oyunlarda düşünmeden düşmanlarını öldüren veya oyun karakterlerine zarar veren bir kişinin gerçek hayatta karşısına çıkan durumlarda kendisini karşısındaki insanın yerine koyamayacağı ve buna bağlı olarak karşısındaki kişi acı hissettiğinde farkında olmayacağı önyargısal bir görüş olabiliyor. İşte Dr. Gregor Szycik'in araştırması bu önyargıları ve oyunların empatiyi öldürdüğü konusundaki tezleri çürütüyor.

Yapılan araştırmada 30 denek kullanılmış. Bu deneklerin 15 tanesi günde ortalama 4 saat Call of Duty ve Counter-Strike gibi şiddet içerikli oyunlar oynayan kişilerden seçilmiş. Diğer 15 denek ise kontrol grubu olarak şiddet içerikli oyun oynamayan kişilerden seçilmiş. Deneyin sonuçlarının sağlıksız olmaması ve şiddet içerikli oyun oynayan deneklerin kısa süreli olarak empati yeteneklerinin etkilenmemesi için oyunculardan deneyler öncesindeki 3 saat içinde oyun oynamamaları istenmiş.

Deneyler sırasında her iki gruba psikolojik sorular sorulmuş. Sonrasında ise duygusal tepki verilmesini ve empati gösterilmesini sağlayacak görseller izlettirilerek bu esnada MR taraması yapılmış ve hangi beyin bölgelerinin aktifleştiği gözlemlenmiş. Sonuçlarada ise oyuncuların ve oyun oynamayan deneklerin agresiflik ve empati konularında aynı tepkileri verdikleri gözlemlenmiş.

Araştırmanın sonuçları oldukça ilginç görünüyor. Umarız bu sonuçlar oyuncular hakkında önyargılar oluşturulmasının önüne geçer.

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