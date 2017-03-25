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Arma 3'ün Yeni DLC'leri Ve Toplam Satış Miktarı Belli Oldu

Bohemia Interactive Studio tarafından geliştirilen FPS ve savaş simulasyonu türündeki oyun Arma 3, birçok oyuncu tarafından hala beğenilerek oynanmakta. Oyun 2013 yılında çıkış yapmış olmasına rağmen geliştirici firma da oyunculara verdiği desteği yeni ek paketler yayınlayarak sürdürüyor.

Arma serisinin 16. yıldönümünün kutlanması sırasında yapılan açıklamalara göre sevilerek oynanan Arma 3 bugüne kadar 3 milyon adet satılmış. Diğer açıklamalar arasında ise Arma 3'ün geleceği ile ilgili birçok bilgi bulunuyor. Aşağıda yer alan video ile oyunun yapım direktörü Jay Crowe, Mayıs ayında piyasaya sürecekleri Jets adlı DLC'yi inceliyor ve Arma 3 ile ilgili diğer planlarını konuşuyor.

Jets DLC'si isminden anlaşılabileceği üzere savaş jetlerini, yeni senaryoları ve yeni Steam başarımlarını da beraberinde getiriyor. Bunun yanı sıra yapılan açıklamalara göre 22 Haziran tarihinde Malden adlı başka bir DLC de piyasaya sürülecek. Bu ek paket ilk Arma oyunundaki Malden bölgesini oyuna aktaracak. Ayrıca Jets DLC'sinden farklı olarak tamamen ücretsiz olacak olması Arma 3 oyuncularını sevindiriyor. 

Bunların dışında Orange, Tac-Ops ve Tanks olarak adlandırılan 3 DLC daha oyuncularla ilerleyen zamanlarda buluşacak. Bunların tahmini çıkış zamanları ise sırasıyla 2017'nin 3.çeyreği, 2017'nin 4.çeyreği ve 2018'in 1.çeyreği şeklinde. Jets DLC'sini şu an itibariyle indirimli olarak Bohemia Store üzerinden 10.79$'a satın alabilirsiniz.

İndir
Arma 3
Arma 3 Gerçekçi Savaş Simülatörü

İndir960 MB
Arma 2
Arma 2 Askeri Simülasyon Oyunu

Yazar: - 25.03.2017

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