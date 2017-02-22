ASELSAN'dan İlk Tam Modüler İnsansız Savaş Aracına Büyük Katkı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması için çalışan ASELSAN, uzaktan kontrol edilebilir ve kendi başına karar verip uygulama yeteneğine sahip insansız araçların geliştirilmesi ve üretilmesi için ciddi projelere de destek veriyor. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan kurum, Dünya’daki ilk tam modüler kara muharebe aracının tasarım ve yapım aşamalarına imzasını attı.

Estonya güvenlik ve savunma şirketi MILREM ve Arap Emirlikleri’nden IGG ile ortak üretilen insansız savaş aracı, ASELSAN’ın Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi SARP’ı kullanıyor. THeMIS isminin verildiği araç, Abu Dabi'deki Uluslararası Savunma Sergi ve Konferansın'nın (IDEX) Estonya standında tanıtıldı.

THeMIS, 750 kilograma kadar yük taşıyabiliyor ve 10 saat batarya ömrüne sahip. Muharebe aracı olmanın ötesinde, bir çok işlevi olan THeMIS, el yapımı patlayıcıları (EYP) tespit edebiliyor. İnansız hava araçları için iniş platformu olabilen aracın mühimmat nakliyesinde taşıma gücünden yararlanılabiliyor.