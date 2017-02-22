?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiASELSAN'dan İlk Tam Modüler İnsansız Savaş Aracına Büyük Katkı

ASELSAN'dan İlk Tam Modüler İnsansız Savaş Aracına Büyük Katkı

THeMIS

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması için çalışan ASELSAN, uzaktan kontrol edilebilir ve kendi başına karar verip uygulama yeteneğine sahip insansız araçların geliştirilmesi ve üretilmesi için ciddi projelere de destek veriyor. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan kurum, Dünya’daki ilk tam modüler kara muharebe aracının tasarım ve yapım aşamalarına imzasını attı.

Estonya güvenlik ve savunma şirketi MILREM ve Arap Emirlikleri’nden IGG ile ortak üretilen insansız savaş aracı, ASELSAN’ın Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi SARP’ı kullanıyor. THeMIS isminin verildiği araç, Abu Dabi'deki Uluslararası Savunma Sergi ve Konferansın'nın (IDEX) Estonya standında tanıtıldı.

THeMIS, 750 kilograma kadar yük taşıyabiliyor ve 10 saat batarya ömrüne sahip. Muharebe aracı olmanın ötesinde, bir çok işlevi olan THeMIS, el yapımı patlayıcıları (EYP) tespit edebiliyor. İnansız hava araçları için iniş platformu olabilen aracın mühimmat nakliyesinde taşıma gücünden yararlanılabiliyor.

Yazar: - 22.02.2017

ASELSAN'dan İlk Tam Modüler İnsansız Savaş Aracına Büyük Katkı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Xiaomi Mi Max 2 Özellikleri Sızdırıldı Xiaomi Mi Max 2 Özellikleri Sızdırıldı Xiaomi, akıllı telefonu işini uluslararası düzeyde genişletmeye henüz başlamadı ve muhtemelen hiçbir zaman da istemeyecek. Geçtiğimiz yıl…
iPhone 8 ile Depolama Sorununa Kesin Çözüm Geliyor iPhone 8 ile Depolama Sorununa Kesin Çözüm GeliyoriPhone 8'in 2017 yılında en çok satan telefon olacağını söyleyen Trendforce, iPhone 8'in depolama sorununu da kökünden çözeceğine de raporunda… NASA, Güneş Sistemimizin Dışındaki Büyük Bir Keşfi Duyuracak NASA, Güneş Sistemimizin Dışındaki Büyük Bir Keşfi DuyuracakAmerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA bugün yapacağı bir basın açıklamasında Güneş Sistemi'miz dışında yaptığı yeni bir keşfi…
iPhone Kullanıcıları Uygulamalara Her Zamankinden Daha Fazla Para Harcıyor iPhone 8 Bu Yılın En Çok Satan Telefonu Olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ

Tamindir E-Bülten