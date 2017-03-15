Attack Your Friends, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunda kimin daha güçlü olduğunu gösteriyorsunuz.

Dünyaya hakimiyet kurma amacı güden Attack Your Friends oyununda ülkeleri fethetmeye çalışıyorsunuz. Kartlarla oynanan oyunda amaç sıra size geldiğinde en iyi hamleyi yapmak. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz oyunda sıranızı bekliyor ve savaş stratejinizi konuşturuyorsunuz. Günlük hayatın stresini atmanıza yardımcı olan oyunda kaynaklarınızı da en iyi şekilde kullanmalı ve askerlerinizi güçlendirmelisiniz. Farklı iklim şartlarında oynayabileceğiniz oyunda low poly tarzı hoş grafikler yer alıyor. Ayrıca diğer oyuncularla sohbet edebiliyor ve rakiplerinizde ittifak da kurabiliyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olan Attack Your Friends'ı sakın kaçırmayın.

Dikkatli olmanız gereken oyunda farklı ekipmanları kullanabiliyor ve kart koleksiyonunuzu arttırarak farklı hamleler yapabiliyorsunuz. Savunma ve saldırı olaylarını başarılı bir şekilde gerçekleştiren oyun, bildirimler üzerinden sizi haberdar ediyor. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan Attack Your Friends'ı mutlaka denemelisiniz.

Attack Your Friends oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.