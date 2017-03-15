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Avea ve Vodafone Ortaklık Açıklaması Yaptılar

Avea ve Vodafone Ortaklık Açıklaması Yaptılar

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın mobil haberleşme altyapısı olmayan 1,472 yerleşim yerine mobil haberleşme altyapısı kurulması ve işletilmesi ihalesi için Avea ile Vodafone ortak teklif verecekler.

Hürriyet gazetesinde yayınlanan rapora göre, Türk Telekom (TT) bağlı ortaklığı Avea ile Vodafone bu ihale ile yakından ilgileniyor. Türk Telekom tarafından yapılan açıklama, bu ortaklık Avea ve Vodafone arasında proje kapsamında; Avea yüzde 51, Vodafone yüzde 49 paya sahip olmak suretiyle oluşturulacak.

23 Ocak 2017 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bin 500'e yakın yerleşim yerine GSM ve internet hizmeti götürülmesi amacıyla Haberleşme Genel Müdürlüğünce ihaleye çıkılacağını bildirmişti. Bu proje kapsamında GSM hizmeti götürülen yerleşim yerlerine internet hizmeti götürüleceğinden de söz ediliyordu. Bakanlık, 3 yıl içinde yaklaşık 3 bin 300 yerleşim yerinde 500 bine yakın vatandaşa 4,5G hizmetinin götürüleceğini de bu ihale duyurusu esnasında belirtmişti.

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Yazar: - 15.03.2017

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