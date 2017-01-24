Avrupa'da Robotlar Artık 'Elektronik Kişi' Sayılacaklar

Robotlar Avrupa'da belli bir statüye kavuştular. Avrupa Parlamentosu, hızla ilerleyen yapay zeka ve robot teknolojilerine karşı hazırlık adına robotlara "elektronik kişi" statüsü veren ve Asimov yasaları kapsamında haklar tanıyan bir raporu onayladı.

Ancak onaylanan bu rapor yüzünden robot üreten şirketler, böyle bir bürokrasinin robot sektöründeki yaratıcılığı alanındaki gelişim ve atılımı engelleyeceğini savunuyorlar.

Raporun Özünde Ne Var?

2016’da Avrupa Birliği Mady Delvaux tarafından hazırlanan ve sunulan rapor, robotların 10-15 sene gibi kısa bir zaman içinde günlük yaşamın bir parçası haline geleceğini, bundan dolayı ve insanlar ile birlikte bir sosyal hayat içinde var olacaklarından, robotlarla yaşayabilmek adına hukuksal bazı çizgilerin çizilmesinin gerektiği görüşüne dayanıyor.

Asimov Yasaları Nedir?

ABD, Japonya, Çin ve Güney Kore’de robot teknolojilerinin etik kurallarına dair kimi düzenlemeler yapılmış durumda. Gelişmeler göz önüne alındığında AB ülkelerinde de robotların sayılarının artacağı öngörülüyor. Robot tasarımcı, üretici ve operatörlerinin, bir asgari sınır olarak bilim kurgu yazarı Isaac Asimov’un üç yasasına tabii olması gerektiğinin altı çizilmiş. Bu yasalar gerçekten de Isaac Asimov’un 1943 tarihli "Runaround" adlı öyküsünü çağrıştırıyor.

I- Robot bir insana zarar veremez veya insana zarar verilmesine yol açamaz.

II- Robot, birinci yasayla çelişmediği sürece, insanların verdiği emirlere uymalıdır.

III- Robotlar birinci ve ikinci yasayla çelişmediği sürece kendi varlıklarını korumalıdır.

Robot üreticileri böyle bir bürokrasinin robot alanındaki gelişimi engelleyeceği, henüz bu kuralları getirmenin erken olduğunu savunuyorlar. VDMA adlı, Alman robot üreticilerini temsil eden grup, bu gibi bir bürokrasinin 50 sene içinde ortaya çıkartılabileceğini, ancak önümüzdeki 10 sene için gerekmediğinin altını çiziyorlar.

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