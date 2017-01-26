Bilim İnsanları Cyborg Helikopter Böceği Geliştiriyor

Cyborg teknolojisi günden güne yaygınlaşırken, biyomedikal alanında faaliyet gösteren Draper şirketi, halk arasında yusufçuk olarak da bilinen helikopter böceklerini yaşayan bir drone’a dönüştürecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Draper şirketine bağlı bilim insanları DragonflEye adı verdikleri bu proje ile geliştirdikleri cyborg helikopter böceklerinin güdümlü döllenme ve gözetleme faaliyetlerinde kullanılmasını amaçlıyor.

DragonflEye projesi kapsamında geliştirme aşamasında olan genetiği değiştirilmiş cyborg helikopter böceklerinin en temel bileşeni ise böceğin sırt bölümüne yerleştirilen güneş paneli ekipmanı. Böylelikle güneş panelleri bu cyborg böcekler için gerekli enerjiyi sağlayacak. Bu da cyborg helikopter böceklerini yaşayan robotlar haline getirecek. Ayrıca Draper şirketi ve Howard Hughes Tıp Enstitüsü ortaklığında yürütülen çalışma ile cyborg böceklere bir rehber ve navigasyon sistemi entegre edildi. Böylelikle cyborg helikopter böceklerinin dışarıdan komut algılaması hedefleniyor. Geliştirme aşamasındaki proje ilk yılını geride bırakırken, proje sorumlularından Jesse J. Wheeler; projenin ilk yılında güneş panelleri ve komut algılayıcılar gibi temel ekipmanlar üzerinde durduklarını ve ikinci yıla başlarken otonom navigasyonu sağlayacak birinci nesil ekipmanlar üzerine yoğunlaşacaklarını ifade etti.

DragonflEye projesindeki tüm bu teknikler, teoride yakaladığı bu tatmin ediciliği pratikte de başarıya dönüştürmesi halinde, cyborg helikopter böcekleri küçük birer gözetleme sistemi ve dölleme makineleri haline gelecek. Projenin başarılı olacağına olan inancını aktaran Draper şirketi, başarılı olunması halinde aynı tekniklerin balarıları için de uygulanabileceğine dikkat çekti.

Avrupa'da Robotlar Artık 'Elektronik Kişi' Sayılacaklar

Vahşi Hayatın İçine Sızan Robot Casus Orangutan, Orangu-Cam