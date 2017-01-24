BKM 2016 Alışveriş İstatistik Verilerini Açıkladı

En son ne zaman gönlünüzce alışveriş yaptınız? İhtiyaçlarınızı almaktan bahsetmiyorum, sırf canınız istediği için rengini beğendiğiniz o kazağı almayalı ne kadar oldu? Eğer aklınıza yakın bir tarih geliyorsa, tebrikler, siz zenginsiniz. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) bugün düzenlediği basın toplantısında geçtiğimiz sene tüketicilerin lüks tüketimden kaçınıp tasarrufa yöneldiğini açıkladı. BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko sunumunda, mobil ticaretin ve nakitsiz alışveriş büyümesinin hızla devam ettiğinin altını çizdi.

Türkiye’de potansiyel 34,7 milyon kredi kartı ve 19,8 milyon banka kartı sahibi olduğunu açıklayan Canko, 2016 yılı itibariyle ülkede bulunan kart sayısının 176 milyonu bulduğunu da ifade etti. 58,8 milyonunun kredi kartı olduğu bu kartlarla, 2016’da yapılan harcama tam tamına 587 milyar Türk Liraya ulaşmış. Bu harcamaların 155 milyarla galibi olan gıda-market kategorisini 51 milyar ile benzin-akaryakıt, 48 milyar ile giyim-tekstil ve 28 milyar ile sigorta kategorileri takip ediyorlar.

Geride bıraktığımız bu yılda ticari kredi kartı ödemeleri yüzde 17, banka kartı ödemeleri ise yüzde 34 büyüdü. Kredi kartları, 2016 yılı ile birlikte bireysel emeklilik ve kamu/vergi ödemelerinde, sigorta, yemek ve sağlık harcamalarında daha sık kullanılmaya başlandı.

2016 yılında internetten yapılan alışverişler, kartlı ödemelerin yüzde 12’sini oluşturdu. İnternetten yapılan kartlı ödeme tutarı 2015’e kıyasla yüzde 23’lük artışla 68,4 milyar TL’ye yükseldi. 2014’te yüzde 19 olan mobil alışveriş oranı 2016’da yüzde 51’e ulaştı ve ilk kez e-ticareti geride bıraktı.

Finansal girişimlerin yükselişinden de bahseden Dr. Soner Canko, ödemeler alanında 61, bankacılıkta 39, kurumsal finansta 13, sigortacılıkta ise 12 girişim bulunduğunu belirtti.

BKM’nin bankalar dışı ilk üyesi elektronik para şirketi olan Türk Para’nın bünyelerine katıldığı haberini veren Canko, önümüzdeki dönem gündemde olacak konuları da dile getirdi. Bunlardan biri olan tokenization; e-ticaret müşterilerinin kendilerine ait bir hesap oluşturması, tek sefere mahsus tüm şahsi, kredi kartı ve adres bilgilerini girmesi daha sonra da tüm alışverişlerinde tek bir kullanıcı adı ve şifre ile alışverişini tamamlaması anlamına geliyor.

Ayrıca, nesnelerin interneti, biyometri ve blockchain gibi konuların da gündemde olacağını hatırlattı.

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