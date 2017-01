Blizzard Bazı Oyunculara StarCraft 2 Hediye Etti

Ünlü oyun yapım ve dağıtım şirketi Blizzard, en çok oynanan oyunlarından bir tanesi olan StarCraft 2: Wings of Liberty'i bazı oyunlara ücretsiz olarak vermeye başladı. Herkes için geçerli olmayan bu duruma dair resmi açıklama henüz gelmedi.

Blizzard tarafından konu hakkında resmi açıklama gelmese de birçok oyuncu farklı platformlarda Battle.net hesapları üzerinde ücretsiz bir StarCraft 2: Wings of Liberty olduğu söylemeye başladılar. Daha önce StarCraft 2'nin ücretsiz olacağı ve bütün oyunculara açılacağına dair söylentiler çıkmıştı. Blizzard'ın giriş paketini ücretsiz yaparak, SC2 ailesini büyütmeyi, gelirlerini ise Heart of the Swarm ve Legacy of the Void ek paketlerini satmaya devam ederek, elde etmeyi planladığı da iddia edilmişti.

Şu an için bu ücretsiz olma durumunun rastgele olduğu anlaşılıyor. Yani ücretsiz bir StarCraft 2 kopyası elde etmek için herhangi bir yol izlemenizin imkanı yok; ancak bir Battle.net hesabınız yoksa edinebilir ve gelmiş geçmiş en iyi RTS oyunlarından bir tanesinin ücretsiz olmasını bekleyebilirsiniz.

